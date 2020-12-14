На этой неделе ожидается необычное для этого сезона тепло

Во вторник усилится зона высокого давления. Ночью будет облачно, на восток пройдет снег. Ожидается гололед, местами туман. Температура снизится до 1–6 градусов мороза, на взморье будет около 0.

Во вторник днем будет ясно, появятся прояснения. Днем особых осадков не ожидается, только вечером на западе пройдет небольшой дождь. На востоке гололед ожидается и днем, поскольку будет около 0. В других районах воздух прогреется до 1–4 градусов тепла.

В среду погоду обусловит небольшой циклон. Ночью зона осадков охватит северо-западную часть страны. Там прогнозируют дождь и мокрый снег. Условия движения будут осложнены осадками при минусовой температуре. В центральных районах и на востоке страны будет 1–4 градусов мороза, у моря 0–3 градуса тепла.

В среду атмосферный фронт принесет осадки, в основном дождь. Воздух прогреется до 0–5, на взморье до 6–8 градусов тепла. В ночь на четверг во многих районах пройдут дожди. Температура составит 0–5 градусов тепла.

В четверг днем ненадолго установится зона высокого давления. Вероятность осадков снизится, но будет пасмурно и серо, немного прояснений ожидается на юге страны. Днем будет 2–7 градусов тепла.

В пятницу снова ожидаются осадки. Ночью дожди, местами мокрый снег; днем ожидаются кратковременные дожди в основном на востоке. Будет тепло: ночью 0–5, днем 2–7 градусов тепла.

В выходные Литва попадет в зону высокого давления, поэтому осадков будет немного, а температура воздуха по-прежнему будет осенней.