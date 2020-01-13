На этой неделе – новый температурный рекорд

Скопировать ссылку На этой неделе – новый температурный рекорд

На этой неделе зимней погоды не будет – ни холода, ни снега, напротив, 14 января вечером в Литву придет тепло и прогнозируют новый температурный рекорд, об этом на своей странице на фейсбуке сообщила Литовская метеорологическая служба.