На этой неделе – новый температурный рекорд

По словам метеорологов, 15-16 января в Литве будет 5-9 градусов тепла.
Прежний рекорд 15 января был установлен в 2007 году, когда было 5-8 градусов выше нуля.
Рекорд 16 января был установлен в 1989 году - 6-9 градусов тепла.
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