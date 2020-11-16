На этой неделе ненадолго вернется теплая погода

Во вторник над Литвой пройдет активный атмосферный фронт. Во многих районах ожидаются дожди, на востоке местами выпадет мокрый снег. Ночью будет идти затяжной дождь. Днем осадки будут кратковременными, дольше дождь будет идти на востоке страны. На западе, особенно у моря, дожди будут кратковременными, время от времени будет выглядывать солнце. Ночью будет 2–7, на востоке местами около 0. Днем воздух прогреется до 5–10 градусов, на востоке будет всего 2–4 градуса тепла.

В среду погоду в Литве обусловит циклон. Пройдут небольшие дожди. Будет дуть сильный южный, юго-западный ветер. Ночью будет 1–6, на взморье 8 градусов тепла. Днем будет теплее, воздух прогреется до 7–12 градусов. Теплее всего будет на западе страны.

В четверг на погоду повлияет зона высокого давления, поэтому вероятность осадков будет небольшой. Ночью ожидается облачная, днем солнце будет светить почти на всей территории страны. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Ночью будет 3–8 градусов тепла, днем 8–10 градусов, около моря еще теплее.

В пятницу придет новый циклон, поэтому вернется облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем на юго-востоке осадки будут небольшими, а на северо-западе пройдут интенсивные дожди, вечером пойдет мокрый снег. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер. И ночью, и днем еще будет тепло: ночью 3–8, днем 6–11 градусов тепла.

В субботу пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет в Литву зимнюю погоду. Во многих районах ожидаются смешанные осадки, а в воскресенье осадков уже будет меньше. Ночью во многих районах прогнозируют заморозки, днем будет около 0 или чуть выше нуля.