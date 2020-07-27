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На этой неделе на коронавирус будут интенсивно проверять жителей самоуправления Тракайского, Кедайнского, Шакяйского, Молетского, Вильнюсского, Шальчининкского и Клайпедского районов, а также Каунаса и Паневежиса, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
Mobiliosios patikros punktas Vilniuje
Mobiliosios patikros punktas Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

Сообщается, что сейчас уровень заболеваемости коронавирусом в Литве составляет 3,7 случая на 100 тыс. жителей.

Интенсивное тестирование нужно в тех самоуправлениях, где этот показатель превышает средний показатель по Литве (5 случаев), а также там, где в течение двух последних недель было установлено более одного случая заражения.

В Тракайском районе показатель заболеваемости составляет 18,4, в Кедайнском районе - 15,5, в Шакяйском районе - 15, в городе Каунас - 12,1, в Молетском районе - 11,7, в Вильнюсском районе - 10, в Шальчининкском районе - 9,8, в городе Паневежис - 9,3, в Клайпедском районе - 8,3.

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В этих самоуправлениях профилактически будут проверены работники лечебных учреждений и учреждений социальной опеки, а также пациенты, которые провели в лечебных учреждениях более двух суток.

Дополнительное тестирование предстоит пройти пожарным-спасателям, военнослужащим, работникам аптек, мобильных пунктов проверки на коронавирус и др.

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