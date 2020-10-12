В муниципалитетах с высоким уровнем риска профилактически на этой неделе проверят работников медучреждений и учреждений социальной опеки. Также дополнительно будут тестировать пациентов, которые провели в медучреждении больше 48 часов.

В соответствии с новым порядком, более интенсивное тестирование будет проводиться в муниципалитетах, где уровень заболевания составляет больше 25 случаев на 100 000 жителей.

По данным на 12 октября, в Литве уровень заболевания составляет 55,7 случаев на 100 000 жителей.