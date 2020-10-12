В муниципалитетах с высоким уровнем риска профилактически на этой неделе проверят работников медучреждений и учреждений социальной опеки. Также дополнительно будут тестировать пациентов, которые провели в медучреждении больше 48 часов.
В соответствии с новым порядком, более интенсивное тестирование будет проводиться в муниципалитетах, где уровень заболевания составляет больше 25 случаев на 100 000 жителей.
По данным на 12 октября, в Литве уровень заболевания составляет 55,7 случаев на 100 000 жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: срок изоляции должен значительно сократиться
В Литве количество новых случаев коронавируса не...
ГИК: на выборах в Сейм Литвы лидируют консерваторы, ИАПЛ-СХС не преодолела барьер (168)
Победу в первом туре выборов в Сейм Литвы одержала...
"Трудовики" довольны результатом и заявляют о том, что у них есть лучший кандидат в премьеры (5)
Результаты первого тура порадовали лидера списка...
Шимоните: министров будем отбирать по способностям, в кабмине будет больше женщин (23)
Если придется формировать правительство, то министры...
Представитель НЦОЗ: случаи коронавируса в баре Bardakas – урок для молодежи (4)
Директор Вильнюсского департамента Национального...