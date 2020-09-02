На этой неделе для учений в Литву на месяц прибывает военный батальон США

"Мы говорим о батальоне, это 800-900 военнослужащих. Они у нас будут до конца сентября - начала октября, однако точное время отъезда не установлено", - сказал в среду BNS офицер по связям с общественностью Штаба обороны, капитан Андрюс Дилда.

По его словам, американские военные должны прибыть в выходные, они привезут с собой и несколько десятков единиц тяжелой военной техники.

"Это тяжелый американский батальон, их главное вооружение - танки Abrams, боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Тяжелой техники должно быть 30-40 единиц", - сказал офицер.

Минобороны подчеркивает, что это - запланированные заранее учения военных США, которые не связаны ни с никакими событиями в регионе.

С октября прошлого года в Литве был размещен военный батальон США, американцы привезли с собой около 30 танков Abrams, более 20 БМП Bradley и др.

С целью сдерживания России в Литве с 2017 года также дислоцирован международный батальон Сил передового базирования НАТО под командованием Германии.