Сами организаторы, которые недавно объединились в клуб 4х4 Legend Club, утверждают, что гонка в которой приняло участие 25 экипажей, всего лишь начало. В планах же - выход на международный уровень и сотрудничество с известным международным брендом - Rainforest Challenge (одна из самых тяжелых в мире гонка, организованная легендой офф-роуда - Луисом Ви).

Формат соревнования, которое организовали джиперы из вильнюсского района, - небольшие по протяженности спецучастки с лимитом времени от 15 минут до часа. Для того чтобы выйти победителем в схватке с бездорожьем, требуется напряжение и совместные усилия всех членов экипажа. Мощности двигателя машины может не хватить (и ведь не хватает!), требуется мастерство пилота, верный глаз и помощь штурмана, скорость сматывания лебедки и чертовски высокая прочность самого внедорожника. К этому надо добавит волю к победе и силу духа, которые помогают в самые трудные минуты гонки.

Новшеством стало также ночное задание, во время которого надо было преодолеть несколько разных по сложности участков. По словам организаторов, ночной этап оказался чрезвычайно сложным для большинства участников, которые зачастую переоценили свои силы и возможности своих внедорожников. В результате командное ночное задание продолжалось практически до середины воскресного дня.

О том, как выглядела гонка, в которой в бою с грязевыми канавами, ваннами, крутыми стенками, почти непроходимыми участками сошлись литовско-польско-русские экипажи в фоторепортаже DELFI.