На двух вильнюсских пляжах обновили туалеты

ЗАО Grinda позаботилось об инфраструктуре, поэтому на пляжах появились отдельные туалеты для мужчин и для женщин. В каждом есть кабинка и для инвалидов. Установлены и умывальники для мытья рук. Туалеты будут мыть и дезинфицировать ежедневно.
"Такая инфраструктура не только делает общественные места привлекательнее, но и помогает поддерживать порядок на пляже. Летом в Жирмунай и на Зеленые озера приезжает много людей, поэтому важно обеспечить им удобные условия для отдыха на природе", – сказал представитель муниципалитета Гинтаутас Руновичюс.
Планируется обустройство и других пляжей столицы.
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