Таковы результаты исследования, которое 22-28 января 2018 года провела Комиссия Литовского радио и телевидения (КЛРТ).
Больше всего "российского" содержания было на телеканалах Lietuvos rytаs и BTV (соответственно 92% и 53%). Между тем в эфире LNK, TV3 и TV6 доминировала американская продукция -соответственно 84, 85 и 88%.
Правда, 47% неевропейского содержания на BTV в январе были сериалы, фильмы и передачи, произведенные в США, а на Lietuvos rytаs оставшееся время было заполнено бразильской продукцией.
"Во-первых, мы видим, что российская продукция "эмигрировала" на менее популярные каналы. Во-вторых, при наличии европейской продукции – она не доминирует. Если просмотреть все каналы, нет такого, чтобы были достигнуты рекомендуемые Еврокомиссией 50%, за исключением ЛРТ", – сказал BNS заместитель директора КЛРТ Мантас Мартишюс.
Анализ показал, что продукция европейских стран, включая литовские передачи, сериалы и фильмы, в эфире ЛРТ в январе занимали 84% эфира, а на Lietuvos rytаs - 56% всего эфирного времени. Остальные телеканалы отдавали этому меньше половины эфирного времени: TV3 – 43%, LNK – 42%, BTV – 43%, TV6 – 25%.
Представители КЛРТ заметили, что рекомендации ЕК, согласно которым не менее 50% эфира должны заполнять европейской продукцией, носят рекомендательный, но не обязательный характер. По словам Мартишюса, исследование показало, что до трети эфира составляют реклама и анонсы.
"20–30% эфира составляют так называемые паузы. Это много. Смотреть двухчасовой фильм 4 часа, сложно", – заметил Мартишюс.
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