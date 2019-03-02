На досрочных выборах в муниципалитеты проголосовали 5,2% избирателей

На муниципальных выборах в Литве досрочно проголосовали 5,2% избирателей – немного больше, чем 4 года назад, таковы данные, объявленных 2 марта Главизбиркомом (ГИК).
© DELFI / Karolina Pansevič

В мэриях голосование проходило в среду и в четверг, а на дому голосование проходило в пятницу и в субботу. На дому голосовать могут инвалиды, больные люди, пенсионеры с различными недугами, если они заранее представили соответствующую заявку.

Активнее всего досрочно голосовали жители Неринги – досрочно проголосовали почти четверть всех избирателей (23,8%).

Активно голосовали также жители Бирштонаса (14,2%), Лаздияй (13,7%), Игналины (13,6%) irи Варенского района (12,4%).

В крупных городах – Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде – досрочно проголосовали меньше 3% избирателей.

4 года назад активность избирателей на досрочных выборах составила 4,99%. Всего в 2015 г. на муниципальные выборы пришли 47% избирателей.

3 марта голосование начинается с 7 ч. и завершится в 20 ч.

Жители Литвы будут выбирать 60 мэров и 1502 членов горсоветов.

В списках избирателей числятся 2,458 млн. человек.

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