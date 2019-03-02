В мэриях голосование проходило в среду и в четверг, а на дому голосование проходило в пятницу и в субботу. На дому голосовать могут инвалиды, больные люди, пенсионеры с различными недугами, если они заранее представили соответствующую заявку.
Активнее всего досрочно голосовали жители Неринги – досрочно проголосовали почти четверть всех избирателей (23,8%).
Активно голосовали также жители Бирштонаса (14,2%), Лаздияй (13,7%), Игналины (13,6%) irи Варенского района (12,4%).
В крупных городах – Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде – досрочно проголосовали меньше 3% избирателей.
4 года назад активность избирателей на досрочных выборах составила 4,99%. Всего в 2015 г. на муниципальные выборы пришли 47% избирателей.
3 марта голосование начинается с 7 ч. и завершится в 20 ч.
Жители Литвы будут выбирать 60 мэров и 1502 членов горсоветов.
В списках избирателей числятся 2,458 млн. человек.
На досрочных выборах в муниципалитеты проголосовали 5,2% избирателей
На муниципальных выборах в Литве досрочно...
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