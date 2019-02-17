На дорогах в восточной Литве могут быть скользкие участки

Районные дороги с неинтенсивным движением, особенно в лесистых местностях, по-прежнему покрыты слоем накатанного снега и скользкие. На дорогах работает специальная техника.
В Литве утром без осадков. Температура колебалась в пределах 1-5 градусов тепла.
Уровень воды на затопленном участке дороги (399 м) Шилуте-Русне составляет 14 см. Движение там пока разрешено.
По данным Гидрометеорологической службы, днем во многих районах ожидается небольшой дождь, местами туман. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.
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