В Вильнюсе в 8 ч. произошло 25 ДТП, в которых люди не пострадали. Но это далеко не все ДТП, поскольку система регистрирует только те, о которых сообщают по номеру 112.

Около 9 ч. количество ДТП снизилось до 19.

По данным на 10 ч. в Вильнюсе зафиксировано 52 ДТП.

В фейсбуке пользователи делятся информацией и фотографиями о скользких дорогах. ДТП фиксируют не только в городе.

Еще более сложные условия фиксируют на дорогах в северо-западной и центральной части Литвы, в Таурагском, Варенском и Тракайском районах. Там условия осложняет дождь при отрицательной температуре и гололед, дороги покрыты тонким слоем льда.

В западной и северо-восточной части страны без осадков, покрытие дорог сухое. В Расейнском и Шакяйском районах условия осложняет туман, видимость местами осложнена и составляет не более 50 м. Температура воздуха от 0 до 4 градусов мороза.

Компания Grinda, которая отвечает за качество дорог в Вильнюсе, информирует, что из-за осадков при минусовой температуре образовался гололед – в городе работали 20 машин, посыпающих дороги.

До 6 ч. дороги посыпали в Пилайте, Юстинишкес, Новой Вильне, Веркяй, а также некоторые участки ул. Жалюю Яжеру. Затем посыпать стали все остальные дороги. Ситуация на дорогах постепенно нормализуется. За работой техники можно следить по карте http://atviras.vilnius.lt/valytuvai. Водители могут информировать о скользких участках по номеру 1355.

Компания Susisiekimo paslaugos на фейсбуке сообщала о сбоях в движении общественного транспорта в Вильнюсе.

Сообщалось, что большая часть маршрутных троллейбусов и автобусов отстает от графиков. В 9:30 ч. представители мэрии уточнили, что сейчас на 30-60 мин опаздывают автобусы 2G, 3G, 20, 24, 30, 40, 50, 53, 55, 69, 87 маршрутов и троллейбусы 16 маршрута. Автобусы 50 и 69 маршрутов разворачиваются на остановке Институт химии (Chemijos institutаs), временно не доезжая до кольца Байорай.

Автобусы 28 маршрута временно ездят только до Григишкес, в Валай не заезжают.

"Скользкое дорожное покрытие сейчас фиксируется в Науининкай, Байорай, Дварчёнисе, Куприёнишкес, Балтои Воке, Таранде. Сейчас там работает техника компании Grinda", – пишут специалисты Susisiekimo paslaugos.

Заторы фиксируют:

на ул. Гележинё Вилко в сторону перекреста с ул. Укмергес (в направлении центра);

на ул. Оланду в сторону кольца;

на ул. Гальвес в сторону проспекта Саванорю;

ул. Киртиму, ул. Гарюну, в сторону кольца Гирайтес.