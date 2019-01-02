В Алитусском и Вильнюсском округах шел небольшой дождь, в других районах без осадков. Температура колебалась в пределах от 1 градуса мороза до 3 тепла.

По данным Гидрометеорологической службы, днем ожидаются осадки, в основном снег. Прогнозируют метель. Гололед. Ожидается сильный северо-западный ветер 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, на взморье 21-23 м/с. Температура составит 0-3 градуса тепла.