В Алитусском и Вильнюсском округах шел небольшой дождь, в других районах без осадков. Температура колебалась в пределах от 1 градуса мороза до 3 тепла.
По данным Гидрометеорологической службы, днем ожидаются осадки, в основном снег. Прогнозируют метель. Гололед. Ожидается сильный северо-западный ветер 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, на взморье 21-23 м/с. Температура составит 0-3 градуса тепла.
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