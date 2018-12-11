Приближаются главные праздники года – Рождество и Новый год – на улицах города появляются предпраздничные заторы, особенно около крупных торговых центров. Некоторые водители терпеливо стоят в заторах - их цель попасть в ТЦ за покупками. Другие же стоят не по своей воле. Журналисты LRT.lt интересовались, когда намечается пик предпраздничной лихорадки и когда все вернется на круги своя.
Sniegas Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

"Увеличение потока автомобилей замечено с начала декабря, а, например, в выходные у ТЦ трудно найти свободное место для парковки. Мы проверили интенсивность движения на ул. Укмергес, Озо, Т.Нарбуто и Жирмуну. Движение стало на 10–20% интенсивнее, и вероятно, его интенсивность вырастет еще на столько же в середине следующей недели", – сказал LRT.lt Представитель Вильнюсской мэрии Томас Камайтис.

"Я бы хотел отметить, что последние предпраздничные дни в этом году 20–21 декабря, – в эти дни водители, которые хотят уехать из города, должны выезжать пораньше или наоборот позже. Например, можно выехать в 6 ч. утра в субботу, поскольку в пятницу, чтобы выехать из города, придется вооружиться терпением", – заметил он.

Камайтис обратил внимание на то, что в праздничный период в городе, в центральной его части, будет проходить много мероприятий, поэтому следует помнить об этом и отправляться на них на общественном транспорте, чтобы не думать о том, где оставить автомобиль.

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