Эксперты по безопасности движения утверждают, что чаще всего несчастья происходят из-за превышения скорости и из-за неосторожности пешеходов. Литовская дирекция автомобильных дорог 17 ноября провела на Кафедральной площади в Вильнюсе акцию - призвала людей прийти и зажечь свечи в память о погибших на дорогах.

По данным Литовской дорожной полиции, в этом году (по данным на 8 ноября) на дорогах погибли 157 человек, это на 11 больше чем за тот же период прошлого года. Особенно много жертв бывает в ноябре.

В начале ноября в течение часа произошли два ДТП с участием пешеходов. В одном случае человек получил серьезные травмы, во втором - пешеход погиб.

Такие ДТП происходят практически каждый день, поэтому 17 ноября во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий специалисты призывают задуматься о том, что можно сделать, чтобы люди не гибли на дорогах.

Эксперт Витольдас Милюс постоянно подчеркивает: "Когда управляешь автомобилем – занимайся только этим". Основная работа водителя – управление автомобилем, поэтому все внимание должно быть сосредоточено на вождении.

"В Литве, особенно в Вильнюсе, люди борются за секунды, за метры. Водители уже привыкли, что оставь зазор впереди, то обязательно кто-то туда залезет. Поэтому они не соблюдают безопасное расстояние. По сравнению с водителями из стран, где масштабы ДТП меньше, литовские водители очень беспокойные, нервные и нетерпеливые. Люди на дорогах конкурируют друг с другом, а это не повышает безопасность на дорогах", – сказал Милюс.

Эксперт сказал, что это поведение отражено и в статистике - конкурирующие люди склонны к риску, они не соблюдают безопасность и мало внимания уделяют окружению.

Милюс подчеркнул, что в последнее время люди меньше внимания уделяют и самому вождению, ведь для многих лучшим другом в пути становится телефон. По словам эксперта, такие привычки к добру не приведут.

"Недавно я повстречал водителя, который не только ехал медленно, но и с трудом ехал прямо – все выезжал из своей полосы. Я подумал, что он пьян или с ним что-то не в порядке, но подъехав увидел, что он занят телефоном. Конечно, при его скорости сам он не погиб бы в случае ДТП, но пешеходу пришлось бы несладко, если бы он попался у него на пути", – сказал специалист.

Милюс сказал, что виной большого числа ДТП может быть и то, что автопарк в Литве один из самых старых в ЕС, кроме того, по улицам ездит немало технически неисправных автомобилей. Неполадки с тормозами, старая резина, плохо светящие фары и другие факторы не только сказываются на росте ДТП, но и приводят к высокой смертности участников ДТП.

"Не нужен именно новый автомобиль для безопасного движения. Главное, чтобы автомобиль был технически исправен. Да, в ДТП можно попасть на любом автомобиле, но вероятно, если автомобиль технически исправен, то последствия ДТП не будут трагическими", – сказал специалист.

Эксперт акцентировал, что причина большей части ДТП - ошибки людей, как водителе, так и пешеходов. Милюс сказал, что большая часть пешеходов не понимает, что водители их не видят.

"Люди не носят отражатели и уверяют, что ходят только в городе, но они не понимают, что их невидно и в городе, и за городом. А если еще навстречу едет другой автомобиль, то вероятность заметить пешехода практически равна нулю", – сказал эксперт.

Милюс сказал, что есть разные факторы, которые ухудшают видимость: дождь, туман, плохо работающие "дворники", запотевшее стекло и т.д. По этой причине пешеходам вообще стоит не ходить за городом вдоль дорог, если это возможно.

Часто пешеходы идут и что-то читают в смартфонах, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Так они переходят и через дорогу. По словам специалиста, даже пешеходы на дороге все свое внимание должны уделять происходящему и выходить на дорогу тогда, когда это безопасно, когда они видят, что водитель их заметил и пропускает.

"Люди убеждены, что за ними первенство, и что их должны пропускать, но не думают, что автомобиль может скользить или водитель их может не заметить. На первом месте должна быть безопасность", – сказал эксперт.

Милюс напомнил, что люди должны думать о своей безопасности, и о безопасности окружающих. Он сказал, что все зависит от самого человека, но взаимопонимание между людьми очень важны.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и сообщения.