Будет дуть юго-восточный ветер, скорость ветра 6-11 м/с. Температура опустится ниже нуля: в Вильнюсе и Клайпеде будет 2, в Каунасе 3, в Шяуляй и Паневежисе 4 градуса мороза. Днем на большей части территории страны ожидается мокрый снег.

Прояснений почти не будет, воздух прогреется до 0-3 градусов тепла. По мере приближения выходных количество осадков увеличится, однако станет теплее.

Водителей призывают соблюдать безопасное расстояние, оно должно быть в три раза больше, чем в летний сезон.