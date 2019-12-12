В ночь на четверг, местами, в основном в южных районах пройдет небольшой снег. Там условия на дорогах будут самые сложные.
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Будет дуть юго-восточный ветер, скорость ветра 6-11 м/с. Температура опустится ниже нуля: в Вильнюсе и Клайпеде будет 2, в Каунасе 3, в Шяуляй и Паневежисе 4 градуса мороза. Днем на большей части территории страны ожидается мокрый снег.

Прояснений почти не будет, воздух прогреется до 0-3 градусов тепла. По мере приближения выходных количество осадков увеличится, однако станет теплее.

Водителей призывают соблюдать безопасное расстояние, оно должно быть в три раза больше, чем в летний сезон.

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