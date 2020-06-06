На дорогах Литвы появятся сотни радаров, первые установят в этом году

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После того как Министерство транспорта раскритиковало Литовскую дирекцию автомобильных дорог (ЛДАД) за то, что она в течение двух лет не смогла купить радары, поэтому на дорогах выросло число ДТП: ЛДАД ответила - первые посты контроля скорости на дорогах появятся в этом году, а через год – сразу несколько сот ПКС.
Moderniausias greičio matuoklis, Vilnius
Moderniausias greičio matuoklis, Vilnius
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В комментарии Delfi ЛДАД отмечает, что после того как 11 февраля 2019 года истек срок действия договора с компанией, которая присматривала за ПКС, их выключили, поэтому на дорогах осталось только 50 радаров, измеряющих среднюю скорость на 25 участках.

В начале 2020 г. ЛДАД объявила конкурс на закупку радаров, измеряющих среднюю скорость. Однако вскоре Вильнюсский окружной суд назначил временные меры и ограничил возможность заключения договора по просьбе участника конкурса, компании Fima.

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"На данный момент суд отклонил иск, как необоснованный, однако компания обжаловала решение суда. Литовский апелляционный суд объявит решение 18 июня", – сказано в ответе ЛДАД Delfi.

С учетом этого опыта ЛДАД отозвала аналогичный международный конкурс на покупку 112 радаров, измеряющих среднюю скорость (для 56 участков).

После консультаций, конкурс на покупку этих 112 радаров повторно был объявлен в середине апреля. Договор с подрядчиком, по данным ЛДАД, будет подписан в июле.

По данным ЛДАД, в этом году на дорогах Литвы установят 70 радаров мгновенного действия. Новые радары будут измерять не только скорость, но и фиксировать наличие техосмотра, страховки, уплаты дорожного сбора.

Кроме того, эти радары будут использовать и для фиксирования недопустимых маневров. Эти гибридные радары в Литве появятся впервые.

Preliminarios momentinių greičio matuoklių įrengimo vietos. LAKIS nuotr.
Preliminarios momentinių greičio matuoklių įrengimo vietos. LAKIS nuotr.

На дорогах Литвы появятся современные радары. Такой гибридный радар одновременно может отслеживать 32 автомобиля, распознавать номера, фиксировать недопустимые маневры и другие нарушения. По словам экспертов, эти мобильные радары можно легко переставлять с места на место, закреплять на любом столбе, главное, чтобы было электричество.

Кроме того, в радарах установлено оборудование Deep learning, с помощью которого радар "учится" распознавать больше данных, по уже полученным, лучше распознавать номера, а в случае необходимости и тип автомобиля - легковые, грузовые, автобусы.

В 2021 году расширение сети будет еще более серьезным. С конца этого до конца следующего года в Литве установят еще 212 радаров, фиксирующих среднюю скорость на определенном участке.

Поскольку это парные радары, один устанавливают в начале участка, а другой - в конце, поэтому если сейчас наблюдают 25 участков, то в следующем году их станет на 106 больше.

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