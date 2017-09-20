После окончания приема заявок на замещение должности ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) выяснилось, что на эту должность претендует 19 кандидатов.
© DELFI / Andrius Ufartas

Ожидается, что после проведения всех процедур международного конкурса новый ректор приступит к работе в первом квартале 2018 года.

Созданный в 1992 году ЕГУ до 2004 года работал в Минске как единственный независимый белорусский университет. В 2005 году он продолжил работу в Вильнюсе по приглашению правительства Литвы.

Работавший с 2014 года консультантом университета, а потом - и ректором Дэвид Поллик ушел с должности по истечении, согласно договоренности, двухгодичного срока работы в Вильнюсе.

Объявленный в ноябре прошлого года предыдущий конкурс закончился неудачно - тогда поступило 29 заявок, отборочный комитет провел интервью с тремя кандидатами и выбрал одного финального кандидата, однако после переговоров договор с ним подписан не был. Временно ЕГУ возглавляет Йорген Йоргенсен.

ЕГУ - частный университет, который был учрежден в Минске в 1992 году и впоследствии был закрыт белорусскими властями, с 2005 года работает в Вильнюсе. В нем обучается около 900 студентов, преимущественно из Беларуси.

За время работы ЕГУ в Вильнюсе его закончили 2124 выпускника - на 95% это молодые белорусы. Как сообщает ЕГУ, почти две трети выпускников возвращается в Беларусь сразу же после окончания университета.

BNS
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На должность ректора ЕГУ претендует 19 кандидатов

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