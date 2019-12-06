Решение о назначении правительство должено принять на заседании в следующую среду.
"Если правительство утвердит кандидатуру Р. Любаеваса и он возглавит погранведомство, то, без сомнения, одной из задач будет обеспечение должной охраны государственной границы. Это вопрос, важный и для Литвы, и для всего Евросоюза (ЕС). Думаю, что у Р. Любаеваса будет возможность воспользоваться имеющимся у него долголетним опытом", – сказала для переданного в пятницу BNS комментария министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Должность главы СОГГЛ освободилась после того, как занимавший ее Ренатас Пожела стал генеральным комиссаром полиции.
Р. Любаевас начал работать в системе погранохраны в 1992 году. Он работал заместителем главы СОГГЛ, советником заместителя руководителя службы. У Р. Любаеваса звание полковника внутренней службы.
Р. Любаевас десять лет работал в агентстве Европейского союза (ЕС) по безопасности внешних границ Frontex в Варшаве.
"Я обязательно буду использовать опыт и знания, полученные как в СОГГЛ, так и в агентстве Frontex, чтобы доверенная контролировать Литве внешняя граница ЕС была максимально безопасной. Без сомнения, очень важно будет повышать и мотивацию пограничников, и обеспечить их новейшими техническими средствами охраны границы, и развивать СОГГЛ как современную организацию", – сказал Р. Любаевас.
Глава СОГГЛ назначается на пятилетний срок полномочий.
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