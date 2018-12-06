В этом сезоне 30 волков разрешалось убить в тех мэриях, где до 1 сентября было зафиксировано не меньше 5 случаев нападения волков на домашних животных, за которых были выплачены компенсации. Еще 30 волков разрешили убить на оставшейся территории страны. Поскольку эта часть лимита по представленным охотниками данным уже исчерпана, охота на этой территории прекращена.

На волков еще разрешается охота в мэриях Алитуского, Аникщяйского, Игналинского, Кайшядорского, Шальчининкского, Шилальского, Таурагского, Тракайского, Укмергского, Утенского, Варенского, Вильнюсского и Зарасайского районов, а также в Калварийской и Электренской мэриях, поскольку из 30 волков до 5 декабря на этой территории убиты 18.