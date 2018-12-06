5 декабря министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас подписал приказ о прекращении охоты на волков в сезоне 2018-2019 гг. на части территории страны – там, где уже был исчерпан установленный лимит - 30 волков, сообщает министерство.
© R. Diečkaus nuotr.

В этом сезоне 30 волков разрешалось убить в тех мэриях, где до 1 сентября было зафиксировано не меньше 5 случаев нападения волков на домашних животных, за которых были выплачены компенсации. Еще 30 волков разрешили убить на оставшейся территории страны. Поскольку эта часть лимита по представленным охотниками данным уже исчерпана, охота на этой территории прекращена.

На волков еще разрешается охота в мэриях Алитуского, Аникщяйского, Игналинского, Кайшядорского, Шальчининкского, Шилальского, Таурагского, Тракайского, Укмергского, Утенского, Варенского, Вильнюсского и Зарасайского районов, а также в Калварийской и Электренской мэриях, поскольку из 30 волков до 5 декабря на этой территории убиты 18.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В лесах идет охота на волков (16)

Во второй половине октября начался сезон охоты на...

Волчья стая попала в объектив видеокамеры пограничников (3)

Одни из самых опасных хищников литовских лесов - волки....

Жители обеспокоены: волки устроили пир прямо во дворе усадьбы (6)

Недавно сообщалось, что на территории староства...

Охотники: быков в Тельшяйском районе задрали волки (8)

После того как в Тельшяйском районе был обнаружен...

Общество

Подготовка к акции протеста в Вильнюсе: автобусы для участников и вооруженная полиция (22)

9 декабря в Вильнюсе жители Литвы проведут шествие и...

В выходные дни погода в Литве резко изменится

В ближайшие дни в Литву придет зона низкого давления. В...

Гарри Каспаров в Вильнюсе: Агония режима может быть продолжительной и кровавой (117)

Говорить о возможности перестройки российского...

В воскресенье временно не будет курсировать рождественский поезд (5)

В воскресенье, 9 декабря, временно не будет курсировать...

Вильнюс в числе 25 городов с самыми красивыми рождественскими елками (10)

Вильнюс снова удивляет мир, на этот раз американский...

TOP новостей

Подготовка к акции протеста в Вильнюсе: автобусы для участников и вооруженная полиция (22)

9 декабря в Вильнюсе жители Литвы проведут шествие и...

Гарри Каспаров в Вильнюсе: Агония режима может быть продолжительной и кровавой (117)

Говорить о возможности перестройки российского...

Участники Форума свободной России в Вильнюсе: "ЕC – это спонсор путинизма, большая война неизбежна" (173)

Европейский Союз является спонсором путинизма. Об...

Улучшаются условия для работающих в Литве украинцев: платить будут не меньше, чем литовцам (64)

Работающим в Литве украинцам за такую же работу на том...

Литва расширила "черный список" россиян в связи с событиями в Керченском проливе (65)

Литва в пятницу расширила "черный список" граждан...