Снег на взморье пошел с 1:30 ч., сейчас он распространяется по всей территории страны.
"Местами идет сильный снег. В Жемайтии усилился ветер - до 12-13 м/с.
Даже самые важные дороги покрыты слоем снега и очень скользкие. В ближайшие часы осадки охватят и восточную часть страны, между тем на западе пойдет мокрый снег и дождь, ожидается гололед", - сообщается на странице Погода и климат в Литве в фейсбуке.
Температура ночью 1–6 градусов, особенно холодно будет на востоке страны, у моря – 1–2 градуса тепла. Днем будет от 2 градусов мороза на востоке до 3–5 тепла на взморье.
Около полудня в страну придут дождевые облака, ночью местами будет идти снег. Днем осадки охватят всю страну, местами на смену снегу придет мокрый снег или дождь. Немного усилится ветер, на взморье его порывы составят 12 м/с.
В субботу в большинстве районов уже будет идти дождь, на востоке гололед. Температура ночью от 2 градусов мороза на востоке до 4–5 градусов тепла на взморье. Днем будет 1-6 градусов тепла.
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