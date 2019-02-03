Электронные табло, имеющиеся на некоторых остановках общественного транспорта в Вильнюсе, временно не показывают время прибытия автобусов и троллейбусов, сообщает предприятие самоуправления Susisiekimo paslaugos.
© DELFI / Karolina Pansevič

Когда эти неполадки будут устранены, пока что не сообщается.

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