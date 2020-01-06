На церемонии вручения "Золотых глобусов" прозвучало и название Литвы

Во время церемонии прозвучали названия Вильнюс и Литва. Пятисерийный сериал "Чернобыль" телеканала HBO стал лучшим в категории коротких сериалов. Создатели сериала поблагодарили за гостеприимство Литвы во время съемок, а литовской части команды – за профессионализм.