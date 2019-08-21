Оно надеется, что эти технологии помогут получать информацию об условиях на море в режиме реального времени с дронов, находящихся в воздухе, на воде и под водой.

Это часть проекта Евросоюза (ЕС) OCEAN2020, направленного на создание военно-морских инноваций.

Вооруженные силы (ВС) Литвы выделили для проведения испытаний патрульный корабль P11 Zemaitis с тактической системой управления задачами. В эту систему и было интегрировано оборудование проекта – консоль управления беспилотника, запускаемого с корабля, а также необходимое оборудование связи.

"Создать надежную связь над открытым морем – серьезный технологический вызов. Здесь невозможно иметь стационарную инфраструктуру. С другой стороны, современные разведывательные системы, при том, что разрешение сенсоров постоянно улучшается, требует все более высокой скорости пересылки данных", – сказал для пресс-релиза руководитель Оборонной программы Балтийского института прогрессивных технологий Гедиминас Молис.

"Тестируемые в рамках проекта беспилотники позволят нашим кораблям оперативнее реагировать на то, что происходит в море, а оборудование связи – обмениваться информацией в режиме реального времени с находящимися на берегу штабами", – сказал командор ВМС, лейтенант Ремигиюс Забела.

Команда Балтийского института прогрессивных технологий создает и предназначенные для операторов беспилотников решения дополнительной реальности, которые также планируется внедрить в проекте OCEAN2020.

Этот проект объединяет научные военные исследования всей Европы, призванные повысить безопасность в Средиземном и Балтийском морях.