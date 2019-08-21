Оно надеется, что эти технологии помогут получать информацию об условиях на море в режиме реального времени с дронов, находящихся в воздухе, на воде и под водой.
Это часть проекта Евросоюза (ЕС) OCEAN2020, направленного на создание военно-морских инноваций.
Вооруженные силы (ВС) Литвы выделили для проведения испытаний патрульный корабль P11 Zemaitis с тактической системой управления задачами. В эту систему и было интегрировано оборудование проекта – консоль управления беспилотника, запускаемого с корабля, а также необходимое оборудование связи.
"Создать надежную связь над открытым морем – серьезный технологический вызов. Здесь невозможно иметь стационарную инфраструктуру. С другой стороны, современные разведывательные системы, при том, что разрешение сенсоров постоянно улучшается, требует все более высокой скорости пересылки данных", – сказал для пресс-релиза руководитель Оборонной программы Балтийского института прогрессивных технологий Гедиминас Молис.
"Тестируемые в рамках проекта беспилотники позволят нашим кораблям оперативнее реагировать на то, что происходит в море, а оборудование связи – обмениваться информацией в режиме реального времени с находящимися на берегу штабами", – сказал командор ВМС, лейтенант Ремигиюс Забела.
Команда Балтийского института прогрессивных технологий создает и предназначенные для операторов беспилотников решения дополнительной реальности, которые также планируется внедрить в проекте OCEAN2020.
Этот проект объединяет научные военные исследования всей Европы, призванные повысить безопасность в Средиземном и Балтийском морях.
Два правила, о которых не должны забывать водители в туманную погоду
Водители летом привыкли к хорошей погоде, ясному небу и...
Прогноз синоптиков сбывается: в Литве идут ливневые дожди
Сильный дождь в Вильнюсе пока особых неприятностей не...
Парламентское расследование на горизонте: Розова не получила разрешение из-за сокрытия контактов (5)
Член Сейма Литвы Ирина Розова не получила разрешения...
В Литве зафиксирован второй случай смерти от редкого инфекционного заболевания (1)
По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, в...
TOP новостей
Прогноз литовских перевозчиков: ждет серьезный кризис (55)
Литовские перевозчики опасаются, что уже в следующем...
Отдых в Латвии: в Литве пришлось бы отдать в два раза больше (23)
Жители Литвы не просто так полюбили латвийские курорты:...
Науседа о встрече лидера Эстонии с Путиным: я уважаю это решение, но не повторю его (60)
Глава Литовского государства Гитанас Науседа говорит,...
Самые влиятельные в Литве 2019: список экономистов и предпринимателей (8)
Пятый год подряд самым влиятельным предпринимателем...
В Паланге у моря душевые "реконструировали" в двухэтажный дом (21)
В Паланге у моря появилась постройка, напоминающая...