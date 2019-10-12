На автомагистрали рядом с Ситкунай и виадуком в сторону Каунаса, с дороги съехал тягач.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Согласно сообщению, в 11.11 ч. у виадука со стороны Паневежиса на дороге A8 у автомагистрали A1, ведущей в сторону Каунаса с дороги съехал тягач.

В ДТП никто не пострадал, движение на дороге было ограничено во время операции по вытягиванию тягача, сообщила Каунасская полиция.

Общество

На автомагистрали с дороги съехал тягач, движение ограничено

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