"Семь (самолетов) - дополнительные, они (...) предназначены для тренировок. ВВС Америки проводят тренировки", - сказала офицер Авиабазы ВВС Литвы по связям с общественностью - капитан Ева Гульбинене.
В Литве еще никогда не было размещено так много союзнических истребителей. Больше всего их было в 2014 году, когда из-за напряженности в регионе после предпринятой Россией аннексии Крыма США прислали в Литву десять истребителей.
Пресс-атташе министра обороны Вита Раманаускайте сказала BNS, что дополнительные истребители США размещены для проведения совместных американско-литовских военных учений, которые будут продолжаться до 10 ноября.
"Большее число самолетов нужно для обеспечения масштаба учений", - сказала В. Раманаускайте.
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