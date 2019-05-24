На авиабазе в Шяуляй может находиться захоронение примерно 700 жертв Второй мировой войны

Такие предварительные выводы представили руководству Авиабазы археологи, которые провели разведочные археологические исследования.
Исследования по заказу Авиабазы были проведены после того, как летом прошлого года при подготовке к прокладке на этой территории трассы ливневой канализации на вновь оборудуемой площадке для распределения грузов были обнаружены неизвестные человеческие останки.
Установлено, что в части площадки для распределения грузов, которую намечается оборудовать на Авиабазе, на территории примерно 12 аров находится 70-80 ям с захоронениями.
Их размеры различны, есть одиночные захоронения останков, есть и групповые - до 10 останков.
В одной такой яме было обнаружено и массовое захоронение. В нем может находиться до нескольких десятков останков.
Археологи делают вывод, что на исследуемой территории может быть захоронено более 700 останков.
Как сообщает Минобороны, более тщательные археологические исследования помогли бы ответить на вопрос, кто может быть здесь захоронен - только военные или же могут быть и гражданские жертвы войны.
"Никакой информации о местах захоронений на этой территории у нас не было, территория не была включена в список подлежащих охране недвижимых культурных ценностей. Поэтому, обнаружив останки, мы информировали соответствующие ведомства и заказали предварительные археологические исследования, которые ответят на вопрос, что это за останки и, главное, сколько и на какой площади может быть ям с захоронениями", - сказал для пресс-релиза глава Авиабазы ВВС, полковник-лейтенант Антанас Матутис.
По его словам, неожиданные находки внесли некоторые коррективы в работы по развитию Авиабазы, однако на военные задачи это не влияет.
Первые археологические исследования начались в конце прошлого года, однако зимой их пришлось остановить.
Как сообщает Минобороны, городское самоуправление Шяуляй сформирует комиссию, которая внесет предложение, как организовать извлечение останков, их захоронение и увековечивание памяти.
О произошедшем также информирован Департамент по вопросам культурного наследия, Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, а также МИД.
В настоящее время строительные работы вокруг локализованного места захоронения на территории Авиабазы приостановлены.
На авиабазе в Шяуляй может находиться захоронение примерно 700 жертв Второй мировой войны
На территории Авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй может...
Лесники предупреждают, что опасность пожаров в Литве остается высокой
Литовские лесники говорят, что на большей части лесных...
"Содра" остановила конкурс на доставку пенсий в Вильнюсе и Каунасе (2)
Фонд социальной защиты и труда (" Содра ") 23 мая остановил...
Великобритания запустила кампанию по привлечению врачей: прогнозируют угрозу для Литвы (30)
Агентства по связям с общественностью информируют,...
TOP новостей
Некоторые действия имеют обратный эффект: на выборах сохраняется интрига
У Гитанаса Науседы более широкий круг избирателей, а...
Первые шаги Зеленского: клинч с Радой и предсказуемая кадровая политика
Внешне Владимир Зеленский пытается походить на...
Экономист объяснил, почему экономика Литвы растет медленнее, чем в других странах Балтии (2)
Региональное разобщение обусловило тот факт, что...
В Литву из Беларуси пытались ввезти систему запуска ракет (46)
Сотрудники литовской таможни на этой неделе не...