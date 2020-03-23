На арендованном государством пароме – шокирующая картина: безработные соотечественники представляют серьезный вызов

В их числе были и лишившиеся социальных гарантий, поскольку с ними расторгли договоры.

"Все это становится и в будущем станет серьезным вызовом как для системы социальной защиты, так и для муниципалитетов. Самое печальное - это то, что мы даже не знаем, какого масштаба эта проблема и какой она будет", - сказал Delfi президент Литовской ассоциации муниципалитетов мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс.

Цинично, но это стремление, которое есть в программах всех политических партий – вернуть уехавших за границу литовцев – в наши дни исполняется с лихвой.

В последние дни в социальных сетях распространяется видео, на котором зафиксировано поведение литовцев, возвращающихся в Литву на пароме из Германии.

С виду нетрезвые молодые люди ведут себя нагло – харкают на ладонь и бросают это в море, обсуждают коронавирус, сдабривая комментарии матом.

В комментариях в социальных сетях люди возмущаются, пишут, что эти люди станут иждивенцами налогоплательщиков.

Журналист Delfi интересовался, сколько соотечественников, лишившихся работы, вернулись в Литву. Выяснилось, что ни у одного учреждения такой статистики нет. Только у Соцмина есть информация о тех жителях Литвы, которые устроились на работу за границей через агентства по трудоустройству и то за 2019 год. По данным, в 2019 году за границей устроились работать 3700 человек, в основном в Германии, Норвегии, Дании, Великобритании.

Однако Соцмин не знает, сколько из них лишились работы, вернулись или в ближайшее время вернутся из-за границы. Такую информацию никто не фиксирует.

С порталом Delfi связался работающий в Германии строителем Юстинас, он рассказал, почему некоторые соотечественники решили вернуться на родину.

"Ситуация такова: работник работает в литовской компании, его отправляют в командировку за границу. Сейчас у многих работников появились признаки болезни, в основном – простуды. Мы платим налоги в Литве, у нас есть страховка, европейские медицинские карты, но зарубежные учреждения их не обслуживают. Они говорят, что у них много своих пациентов, велят сидеть дома. В соответствии с действующим порядком, медучреждение должно выдать справку. Но они не дают – или работаешь больной и заражаешь других, или едешь в Литву и там оформляешь больничный", - рассказал Юстинас.

Мужчина сказал, что только с ним работают таких 7 человек. Он сказал, что литовские врачи в таких случаях могли бы выдавать больничный по телефону, как это делают в Литве.

Сколько таких людей работает в командировках за границей?

По данным "Содры" с 1 января по 13 марта были данные о 24 000 удостоверений A1 типа, подтверждающих, что работающие за границей получают соцгарантии в Литве.

Еще хуже положение с теми, кто заключил договор с зарубежной компанией за границей. Такие люди застрахованы в той стране, где они живут и работают.

"В Литве такие люди не получат никаких выплат, а первую медпомощь им оказывают по Европейской карте медстрахования", - сказано в комментарии Соцмина.

В незавидном положении оказался другой собеседник Delfi. Он вернулся в Литву и находится в самоизоляции.

"Нас 20 человек работало в Германии, на заводе Audi. Завод не работает. Другим предложили работу на складах с продуктами, но мы впятером решили ехать в Литву. Зарплата у нас была минимальная, как в Литве (607 евро "на бумаге"), остальные - командировочные", - сказал собеседник.

Ему повезло, он был на своем авто, на нем он и вернулся в Литву. Работодатель не позаботился об их возвращении.

"Трое суток мы провели на немецко-польской границе, потом на пароме вернулись в Литву", - сказал он. Он сказал, что не знает, что делать дальше. "Выход один – Служба занятости, тогда хотя бы социальные гарантии будут. Потом не знаю, что будет, сейчас я в самоизоляции две недели", - сказал Арнольдас.

Он поблагодарил Лаздийский муниципалитет за жилье на время самоизоляции.

Delfi обратился к компании, через которую Арнольдас уезжал работать за границу, но работники компании не захотели ничего комментировать. Потом попросили прислать письменные вопросы. Пока ответ не поступил.

Синкявичюс сказал, что из-за последствий коронавируса в Литву вернутся работавшие за границей литовцы.

"Всякие приедут. Не нам их осуждать, не нам выяснять, почему они вдруг воспылали любовью к родине. Все они - наши граждане всех примем. Да, будет социальное напряжение, это большой вызов для социальной системы, для муниципалитетов, особенно в районах. Будут проблемы с безопасностью, вырастет уровень безработицы. Но это не повод игнорировать возвращающихся. (...) Я верю, что они оценят наше доброжелательное отношение, не будут злоупотреблять своими правами и игнорировать обязанности", - сказал Синяквичюс.

Он сказал, что больше всего беспокоят те, кто вернется с отдыха и будет нуждаться в карантине.

"Будут разные люди. Один вернется из 5-звездочной гостиницы на Бали, другой - из Франкфурта или Бремена. У одного в Литве 4 квартиры, коттедж и вилла, меня больше волнует, как они отреагируют на предложение муниципалитета поселиться в школьном общежитии, и почему муниципалитет должен предоставлять таким жилье за свой счет? А еще будут те, кто будет просить у друзей не только продукты и сигареты, что с ними делать, как их усмирять?" - сказал мэр Йонавского района.

Генкомиссар Ренатас Пожела сказал: "Не надо быть наивными, не все, кто уехал за границу, занимался там только легальной деятельностью. Немалая часть уехала и криминальных элементов. Не исключено, что когда такие вернутся, потребуются дополнительные средства и мощности для обеспечения общественного порядка".