Журналисты портала DELFI Stilius посетили рынок в среду утром, людей здесь было меньше, чем в выходные. В обычный день на рынке стоят около 30 торговых палаток, в которых продают подержанную одежду.

Здесь есть не только одежда и обувь, но и аксессуары, купальники.

В рабочие дни здесь торгуют люди, предлагающие поношенную одежду, а в выходные приезжают и торговцы, выкладывающие новый товар с этикетками.

Продавец Йоланта рассказала, что на рынок заходят и горожане, и отдыхающие и те, кто бывает здесь проездом.

"Это городок, куда приезжают отдыхать, поэтому ничего нет странного в том, что пик у нас приходится на лето, а на рынок заходят и гости города. Может, в Вильнюсе у людей нет времени ходить по таким рынкам, а здесь они выделают на это время, приходят целыми семьями.

Я сама из Утены, поэтому часто узнаю на рынке чиновниц из Утены, у себя в городе они не осмеливаются посещать такие рынки, так приезжают сюда, где их не знают", – рассказала Йоланта.

По ее словам, на таких рынках люди ищут оригинальную одежду, поскольку в магазинах одежда дорогая, некачественная, синтетическая.

Несмотря на стереотип будто на таких рынках одежду покупают малоимущие, у Йоланты есть другое мнение: "Часть людей на самом деле руководствуется этим стереотипом и думает, что нельзя покупать поношенную одежду, люди боятся болезней. Сейчас рынки уже не такие, как прежде – вещи здесь чистые, они прошли дезинфекцию, с сертификатами.

Я не могу себе позволить ходить в магазины среднего типа – мне не подходит то, что продают в ТЦ Akropolis - это дорого и некачественно. Лучше на рынке за красивую, но поношенную одежду отдам 10 евро, чем за 50 евро покупать некачественно сшитые джинсы".

Цены на рынке очень разные, поскольку одни торговцы привозят дешевую одежду, купленную на килограммы, другие - отсортированный товар, третьи - новый с этикетками.

По словам Йоланты можно найти здесь и шубы за несколько сотен евро.

На вопрос, можно ли заработать на продаже поношенной одеждой, Йоланта ответила: "У большинства рыночных торговцев есть только эта работа. Честно говоря, я сама ушла с хорошо оплачиваемой работы в сфере управления персоналом и ищу другую. А продажа одежды - это мое хобби, которым я раньше занималась в выходные. Сейчас я стою здесь чаще и могу сказать, что пока мне никто не предложил больше, чем я зарабатываю здесь, на рынке. А ведь я работаю не каждый день! Может на этом и не разбогатеешь, но большинство не хочет идти на работу с зарплатой 500-600 евро "на руки", поскольку зарабатывают столько на рынке".

DELFI представляет фотоальбом с аникщяйского рынка.