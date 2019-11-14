14 ноября утром ушел из жизни Видас Антоновас. Эту информацию порталу DELFI подтвердила его супруга Рима. Мужчина скончался в Шяуляйской больнице. Отец 10 детей ушел из жизни на 81-о году жизни.
Vidas Antonovas ir Rima Antonovienė
© DELFI montažas

"Он был родоначальником культуризма в Литве, в Шяуляй в этой сфере его вклад был значительным, он добивался рекордов. Он работал пожарным-спасателем, спас немало жизней. Он не был плохим человеком. Так, немного сошел с пути, но он искупил свою вину", – сказала вдова покойного Антоновене, которой не нравится, что ее покойного супруга называют "Отцом мафии".

Антоновас скончался от рака.

Его супруга сказала, что перед смертью он просил ее заниматься фитнесом и участвовать в состязаниях. Он также извинился перед детьми, что не смог их вырастить до совершеннолетия, что уходит так рано.

"У нас двое маленьких детей: мальчику 9, а девочке 5 лет. Остальные уже выросли, одной дочери 19, другой 17 лет, третьей 14, сыну почти 16. Еще один сын живет в Англии, надеюсь, он сможет приехать на похороны. Всего у Видаса было 10 детей, все выросли хорошими людьми, счастливыми. Он всегда общался с ними. Он не только давал им жизнь, он был с ними", - сказала Антоновене.

"В последние дни жизни он сказал, что хочет, чтобы его кремировали. Он попросил во время прощания включить Goodbye, My Love, Goodbye Демиса Руссоса и песню Русланаса Кирилкинаса You Raise Me Up. Ему нравились эти исполнители", – рассказала вдова.

Как уже упоминалось, Видас работал пожарным-спасателем, водолазом, личным тренером.

Он был официально признан самым старым отцом в Европе.

Видас был мастером йоги Kefeli Du.

В 2016 году мужчина перенес инфаркт миокарда.

Общество

"Путинизм плюс макронизм": новая формула миропонимания на российском форуме (12)

В Литве прошел очередной, уже восьмой Форум свободной...

Нерингу Венцкене в СИЗО навестили ее родители (3)

Экс-судью Нерингу Венцкене , находящуюся в Каунасском...

Родившийся в Каунасе недоношенный младенец – единственный такой младенец в мире (2)

В мае 2019 года в Каунасской клинике появился на свет...

Синоптиков удивляет необычная погода: в среду рекордно тепло было по всей Литве

Ноябрь в этом году поражает необычайно теплой погодой,...

Vidas Antonovas ir Rima Antonovienė Vidas Antonovas. Arūno Švelnos nuotr. Vidas Antonovas su šeima Vidas Zenonas Antonovas

На 81 году ушел из жизни самый старый отец в Европе Антоновас (8)

14 ноября утром ушел из жизни Видас Антоновас . Эту...

TOP новостей

Продолжается давление на людей, арендующих жилье: надо считать, что выгоднее (22)

Жителей Литвы , которые инвестировали в недвижимость, в...

Ieva Arnauskienė su šeima/Two makes six nuotr. Ieva Arnauskienė su šeima/Two makes six nuotr. Ieva Arnauskienė su šeima/Two makes six nuotr. Ieva Arnauskienė su šeima/Two makes six nuotr.

Семья с четырьмя детьми уехала в Германию: любить надо свою семью, а не Родину (222)

"Любить в первую очередь надо себя и свою семью, а не...

В тройке самых популярных партий Литвы - перемены: "крестьяне" за два месяца потеряли половину голосов (27)

Несмотря на заявления лидера Литовского союза...

"Путинизм плюс макронизм": новая формула миропонимания на российском форуме (12)

В Литве прошел очередной, уже восьмой Форум свободной...

Родившийся в Каунасе недоношенный младенец – единственный такой младенец в мире (2)

В мае 2019 года в Каунасской клинике появился на свет...