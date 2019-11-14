"Он был родоначальником культуризма в Литве, в Шяуляй в этой сфере его вклад был значительным, он добивался рекордов. Он работал пожарным-спасателем, спас немало жизней. Он не был плохим человеком. Так, немного сошел с пути, но он искупил свою вину", – сказала вдова покойного Антоновене, которой не нравится, что ее покойного супруга называют "Отцом мафии".
Антоновас скончался от рака.
Его супруга сказала, что перед смертью он просил ее заниматься фитнесом и участвовать в состязаниях. Он также извинился перед детьми, что не смог их вырастить до совершеннолетия, что уходит так рано.
"У нас двое маленьких детей: мальчику 9, а девочке 5 лет. Остальные уже выросли, одной дочери 19, другой 17 лет, третьей 14, сыну почти 16. Еще один сын живет в Англии, надеюсь, он сможет приехать на похороны. Всего у Видаса было 10 детей, все выросли хорошими людьми, счастливыми. Он всегда общался с ними. Он не только давал им жизнь, он был с ними", - сказала Антоновене.
"В последние дни жизни он сказал, что хочет, чтобы его кремировали. Он попросил во время прощания включить Goodbye, My Love, Goodbye Демиса Руссоса и песню Русланаса Кирилкинаса You Raise Me Up. Ему нравились эти исполнители", – рассказала вдова.
Как уже упоминалось, Видас работал пожарным-спасателем, водолазом, личным тренером.
Он был официально признан самым старым отцом в Европе.
Видас был мастером йоги Kefeli Du.
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