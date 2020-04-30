"Сегодня утром ушел из жизни наш любимый и уважаемый Бронисловас Бургис. Позже на странице информируем, где и когда пройдет прощание", – сказано на странице.
Бургис родился в 1949 г. в Плунгеском районе. Педагог был одним из основателей и многолетним директором гимназии Каунасского технологического университета. В 2014 году Бургис ушел с поста директора КТУ из-за конфликта с одной из учениц.
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