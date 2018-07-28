Мытарства студентки из России в Литве: что нужно знать о медицинской страховке?

Влада Шевкунова — студентка 3 курса Магнитогорского государственного технического университете им. И.Г.Носова, который находится в Российской Федерации. В этом году девушка получила возможность поехать по программе обмена Erasmus на весенний семестр в Европейский гуманитарный университет (ЕГУ).

Вильнюс сразу же ее впечатлил: новые люди, неизведанная культура, необычный язык. Не было ощущения незащищенности, страха перед отношением к россиянам, дискомфорта. Все шло, как по маслу.

1 апреля Влада, неаккуратно закрывая окно своей комнаты в общежитии, услышала хруст в пальце.

"Мне не было больно, думаю, что это был какой-то шок, первое время я ничего не чувствовала", - рассказывает девушка.

После этого они с подругой решили приложить что-то холодное, чтобы избежать появления гематомы, однако сразу обратили внимание, что большой палец ее правой руки был на порядок больше того же пальца левой руки. По прошествии часа, девушки решили отправиться в клинику, которая находилась недалеко от их общежития (в Вильнюсскую университетскую антакальнисскую больницу). Поскольку время было позднее, руку осмотрела дежурная медсестра, которая сказала, что необходим рентген, и они, к сожалению, ничем помочь не могут. Медсестра дала адрес круглосуточной больницы (Вильнюсской республиканской университетской больницы), которая находилась на другом конце города. Выбора не было, они поехали и туда.

В больнице девушке сразу же сказали, что страховка, которую она сделала в России, недействительна, и что лечение придется проходить за собственные деньги. Они лишь смогут выдать чек об оплате услуг, которые ей были оказаны. Звонить в страховую компанию было поздно, поэтому, девушка согласилась. В больнице девушку зарегистрировали, выдали ей талончик с номером. Прождать пришлось два часа, боль в руке становилась нестерпимой.

"Когда меня, наконец-то пригласили к врачу, первое, что он спросил - "Откуда вы?". Возможно, он услышал, что я говорю без акцента на русском, - делится своей историей Влада. - Я ответила, что из России. После чего он спросил "Что хотели?". Я пыталась объяснить, что со мной произошло, он даже не дослушал и сказал, что у меня ушиб. Руку он даже не посмотрел, никакой рентген, конечно же, мне не сделали, хотя я на этом настаивала. Сказал лишь, что, если через 4 дня не пройдет, могу приехать на снимок руки. Я уехала домой в 3 часу ночи, с полной уверенностью, что это ушиб, и к утру все пройдет".

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К утру, к сожалению, боль стала лишь сильнее, а рука распухла и посинела. Часть дня девушка общалась со своей страховой компанией (MedAssist International), которая подыскивала ей больницу. Страховая компания выслала ей специальный документ, гарантировавший, что в круглосуточной больнице, в которой ей уже проводили осмотр, девушку примут бесплатно, а все расходы на себя возьмет компания.

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"Приехав в клинику, первое, что мне сказали, что по такой бумажке меня не примут. Второе, что я услышала, - это то, что прием, на котором я была ночью, был отменен, врач просто отметил, что я не появлялась у него. Я попыталась еще раз попасть к этому врачу, на что мне ответили, мол, это лучший врач клиники, и если он сказал, что это ушиб, значит, это так, и примут меня только через 3 дня, если все не пройдет. И я снова уехала домой с ужасными болями в руке".

Комментарий больницы

"Как обязательная медицинская помощь, так и плановое медицинское обслуживание, предоставляемые иностранным гражданам (не гражданам ЕС/ЕЭЗ), которые временно проживают на территории Литвы, являются платными. В тех случаях, когда пациенты, не являющиеся гражданами ЕС и ЕЭЗ, приходят в наше отделение неотложной помощи, получают помощь и отпускаются лечиться амбулаторно, несмотря на существующий страхового полис, пациент должен платить, - комментирует ситуацию Вильнюсская республиканская университетская больница. - Мы придерживаемся таких правил в связи с тем, что разные страховые компании предоставляют страховку на различных условиях. Поток пациентов большой, время их пребывания в больнице относительно короткое, и мы не можем быть уверены, что траты будут возмещены. Другие методы применяются, если иностранный гражданин (гражданин страны, не являющейся членом ЕС и ЕЭЗ) проходит лечение в больнице. Учитывая, что в таких случаях пациент в больнице находится гораздо дольше, и сумма, которую он должен оплатить за услуги, значительно выше, - больница связывается со страховой компанией и решает вопрос оплаты, чтобы пациенту было проще".

3 апреля, сразу после учебных занятий, девушка повторно обратилась в клинику, которая находилась рядом с ее общежитием. В регистратуре у девушки попросили паспорт. После того как она предоставила российский паспорт, ей ответили, что граждан России они не принимают. Таким образом, ей снова пришлось искать помощь в других больницах.

"Больничный квест" продолжался 3 последующих дня. Боли в руке усиливались, никто не мог помочь. На 4 день она поехала в частную клинику "Кардиолита". Там ее сразу же отправили на рентгенограмму, а после - на прием к травматологу-ортопеду.

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"Посмотрев на снимок моей руки врач, сказал, что у меня порванная мышца, и из-за того, что мне сразу не наложили гипс началось осложнение, - рассказывает девушка. - За прием я заплатила 164 евро, не считая, что еще эти 4 дня я жила на обезболивающих, но из больницы наконец-то я вышла с гипсом. Мне пообещали, что через три недели все восстановится".

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Однако этим все не закончилось. По прошествии двух недель в гипсе девушка пришла на прием к врачу, чтобы его сменить. Результат был неожиданным: рука все так же оставалась синей и опухшей. Нервы сдавали, поэтому родители девушки нашли в Минске другую больницу (6-я городская клиническая больница). Девушка предъявила документ от страховой компании, который показывала в больнице Вильнюса (по которому ее не приняли), и оказалась на приеме.

"Мою руку осмотрели. Врач сказал, что еще в апреле, как только я обратилась в больницу, кисть мне должны были вправить. Мне поменяли гипс и отметили, что вообще гипс был наложен неправильно, и поэтому все так плохо срасталось. Проходила с гипсом я еще неделю, после чего мне его сняли".

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Сейчас девушка вернулась в родной Магнитогорск, однако боли в руке продолжают изредка ее мучить, особенно в моменты, когда она ею работает.

"Как бы я не любила Вильнюс, и как бы ни хотела сюда вернуться, все же отношение врачей мне навсегда запомниться болью в руке", - сказала собеседница.