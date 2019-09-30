"Мы рады, что так получилось": решение, за которое капитан сборной Литвы Федор Черных благодарен маме

В настоящее время сборная Литвы по футболу выступает в групповом этапе отборочного турнира Чемпионата Европы-2020. В 5 проведенных матчах команде удалось заработать лишь одно очко, сыграв вничью в домашнем матче с Люксембургом. Впереди еще 3 игры, 2 из которых в гостях с лидерами группы - Украиной и Португалией. Такой расклад не рисует позитивных перспектив для Литвы. Тем не менее, футболисты готовы выкладываться на 100% и биться в каждом матче, чтобы хоть как-то исправить ситуацию.

Статьи по теме: Отказавшийся от российского гражданства в пользу литовского футболист: дома мне футбол не нужен

Мы поговорили с полузащитником сборной Фёдором Черных, в детстве переехавшим с мамой в Литву и впоследствии отказавшимся от российского гражданства в пользу литовского паспорта, об уровне литовского футбола, причинах нынешнего положения, игре в России, его жизни в Литве, планах на будущее и многом другом.

- В Википедии, когда я смотрел вашу биографию, говорится о том, что вы родились в Москве, но еще в детстве при разводе родителей переехали с мамой к бабушке и дедушке в Вильнюс. Расскажите подробнее, как это происходило. Почему не остались в Москве, и чье было решение о переезде?

- Все как бы очень просто - дед был военный и колесил по всему СССР по работе. Когда семья оказалась в Литве, деда парализовало, и ему дали здесь квартиру. Так вся семья и осталась здесь. Когда мама подросла, то со старшими братьями перебралась в Москву - братья работать, а мама учиться. Ну и соответственно, встретила там вторую половину, потом свадьба, мы с братом родились. Но затем они развелись, и мы с мамой уехали к дедушке с бабушкой сюда в Вильнюс.

- А сколько вам тогда было лет?

- Тогда я пошел в подготовительную группу. Соответственно, мне было лет пять.

- То есть заниматься футболом вы начали в Литве?

- Как ни странно, да, потому что все здесь чаще играют в баскетбол. А у меня во дворе, так получилось, больше ребят было поляков и русских, и они больше играли в футбол. Вот я с ними и начал, и после этого закрутилась моя любовь с футболом.

В шесть лет меня ребята отвели к тренеру, который работал с дворовой командой. Они были старше меня года на 4, 1987-го года рождения наверно. И вот я с этими ребятами 2 года занимался в этой команде. Потом меня уже забрали в Вильнюсскую футбольную школу к тренеру Николаю Пупкину, с которым я уже и прошел этот путь детско-юношеский.

- Как близкие относились к вашему увлечению футболом на первых этапах? Верили ли они, что из вас может вырасти профессиональный футболист или скорее отдавали вас в секцию прежде всего с целью занять чем-то полезным, чтобы дитя не слонялось просто так по улицам в свободное время?

- Нет, тут чуть другая ситуация. Мама меня отдала на рисование, на плавание и на модельный бизнес (смеется). Я ходил в 3 разные секции. А на футбол я записался сам с ребятами. Маме сначала даже не говорил про это. Там уже через некоторое время просто пришел домой и маме сказал, что занимаюсь футболом и мне это очень нравится. Надо было уже что-то выбирать и от чего-то отказываться. Ну и выбор мой все равно пал в сторону футбола. Мама говорит, что с того времени, как я начал заниматься футболом, у меня была очень большая увлеченность, и я любил с утра до вечера мяч пинать. Мама еще рассказывала, что как-то спросила у меня, и я ей пообещал, что я когда вырасту, стану футболистом. Не обманул по ходу (смеется).

- Литовское законодательство не предполагает двойного гражданства. В связи с этим хотелось бы понять, после того как вы переехали в Литву, ваша мама сразу озаботились вопросом получения литовского гражданства? Или этот вопрос встал на повестку дня, когда перед вами замаячила перспектива выступать за национальную сборную Литвы?

- Мне было наверно лет 14. У нас еще было российское гражданство. До этого времени я практически на заграничные турниры с командой не выезжал, так как тяжело в то время, насколько я помню, визу было делать. Или может просто денег не было, я уже, честно говоря, не помню. И когда начались юношеские сборные, наш тренер (он был помощником главного тренера в молодежных сборных U15, U17) сказал главному, что вот есть у меня хороший мальчик, правда, у него российское гражданство. В тот момент мне предложили взять литовское гражданство, чтобы играть за них.

Помню, пришел домой и маме рассказал эту всю ситуацию. Потом мы долго с ней спорили. Сначала она не хотела менять гражданство, но ради меня пошла на жертву. Так как мне еще 16 лет не было, я сам не мог менять гражданство. Это должна была сделать она. Я ей очень благодарен за это.

Я тогда еще был ребенком и может не совсем все понимал. Но помню, что после разговора с мамой она очень переживала и не хотела расставаться с российским гражданством. Тем не менее, мы это уже сделали и никто ни о чем не жалеет, и мы рады, что так получилось.

- Прожив большую часть жизни с литовским паспортом, вы себя больше идентифицируете как литовца или все же, как россиянина?

- Ну, я смесь получается. Семья у меня вся русская, вырос я в Литве. Так что, ни туда ни сюда. Цыганка (смеется).

- При этом насколько я знаю, когда вы получили литовский паспорт, вы все-таки не получили сразу вызова в сборную.

- Да, потому что вся процедура заняла 1,5-2 года. И тогда так получилось, что дети все выросли, а я остался маленьким (по росту - ред.). Ну и естественно, более физически одаренных детей вызвали в эти сборные. Два года я не получал вызова. Потом так получилось, что вырос, чуть окреп и, начиная с 17 лет, постоянно вызывался во все сборные.

- Насколько я знаю, вы говорите по-польски и, наверняка, по-английски? А удалось ли вам выучить литовский, и легко ли он вам дался?

- Конечно, литовским сейчас владею в совершенстве. Но когда долгое время в Литве не находишься, а потом приезжаешь, то иногда некоторые слова забываешь. Ребята иногда, скажем так, "травят" меня, что я по-литовски плохо говорю (смеется). Да нет, говорю я хорошо. И в принципе во всех странах, в которые я приезжал, мне хотелось выучить язык. Например, та же Польша. Потому что я считаю, что это одна из самых главных таких вещей - когда ты приезжаешь в чужую страну и чтобы влиться в коллектив, и люди к тебе хорошо относились, я думаю, нужно учить язык.

- Как к вам отнеслись болельщики во время вашего дебюта за сборную? Не было ли каких-то нареканий или какого-то "прохладного" отношения к вам, в связи с тем, что вы из России, и гражданство Литвы получили уже после переезда в Вильнюс из Москвы?

- Как-то честно говоря, ни в футболе, ни в жизни я не сталкивался с таким. Никто меня ни на какой там почве не подкалывал. Тут очень спокойно. Я хорошо себя чувствую, мне очень нравится. Тем более я в дебюте гол забил (в матче со сборной Латвии 11 октября 2013 года - ред.), так что люди были довольны (смеется).

- А каково отношение болельщиков сейчас в связи с тем, что вы играете в российском чемпионате? Фактически, это зеркальная ситуация.

- Обычно я стараюсь не читать комментарии в СМИ. Но насколько я видел, после перехода в "Динамо" (Москва - ред.) было что-то такое. Ну может люди просто не воспринимают серьезно чемпионат России. Хотя, как мне кажется, он входит в ТОП-6 чемпионатов Европы. Сейчас из литовской сборной в чемпионате получше никто не играет. Как я уже говорил, в предыдущих интервью, если бы у меня было конкретное предложение из более сильных чемпионатов, которые входят в ТОП-5, то, конечно, я бы выбрал уехать в Европу и пробовать свои силы там. Но конкретного оттуда ничего не было. А когда контракт предложил такой большой клуб, как "Динамо", я согласился. И я думаю, что ни один литовский футболист не отказался бы от такого перехода.

Fedor Černych © Sputnik / Scanpix

- До недавнего времени вы были в московском "Динамо" и в последнее время сидели на скамейке запасных. Сейчас на правах аренды вы будете выступать за Оренбург. Как был воспринят вами переход в клуб, который сейчас находится в аутсайдерах российского чемпионата, но в котором у вас с большей степенью вероятности будет игровая практика? Было ли это в том числе и ваше решение или прежде всего решение "Динамо"?

- Ну конечно, я с детства знаю себя, что для меня не играть в футбол - это очень тяжело. На скамейке сидеть я не могу. Впервые с 18 лет за всю мою профессиональную карьеру я столкнулся с такой ситуацией, когда 4 месяца я здоров, но не играю. Даже не выхожу на поле. По психологии это бьет очень сильно. Практически все лето мой агент и я несколько раз общались с клубом, пытаясь выяснить, нужен ли я команде или может мне надо начать искать что-то новое. Руководство говорило, что все хорошо, ты остаешься с нами, тебя в трансферном листе нет. Ну и тогда более-менее успокоился. А за 10 дней до закрытия трансферного окна ко мне подошли и поставили перед фактом, сказав, что либо уходишь в аренду в Оренбург и играешь там, либо остаешься в "Динамо". Мы тебя не выгоняем, но играть ты здесь не будешь, так как пришли футболисты, за которых заплатили большие деньги. Пообщавшись с женой, мы решили, что лучшим вариантом будет уехать в Оренбург и получить игровую практику.

- Как вы оцените уровень литовского футбола на сегодняшний день? У меня, как у обычного наблюдателя и болельщика, который нередко приходит на трибуну поболеть за сборную и за "Жальгирис", складывается следующее впечатление: если с местными клубами дела по литовским меркам более менее сносны (в прошлом году и "Жальгирис", и "Ритеряй", и "Судува" были близки, чтобы выйти в групповой этап Лиги Европы, в этом году "Судуве" не хватило одного маленького "шажочка" для прохода в Лигу Европы), то со сборной дела обстоят не лучшим образом. Если сборная проигрывает в гостях Люксембургу и не может обыграть их в домашнем матче, то сложно надеяться на успех с другими более именитыми соперниками по группе отборочного турнира Чемпионата Европы-2020. Согласны ли вы с такой оценкой? И в чем причины такого положения вещей?

- Вполне согласен с такой оценкой. Мы сами прекрасно понимаем, что у сборной сейчас, скажем так, "темные" времена. Мы долгое время не можем выиграть. Вот вы говорили про Люксембург. Но если посмотреть на игроков Люксембурга, и в каких чемпионатах они играют, то можно сказать, что уже мы ниже, чем они. Уровень футболистов, я думаю, упал по сравнению с тем, что было. Я даже не знаю, попал бы я, играя сейчас в лучшем чемпионате, в ту сборную, где были Янкаускас, Чеснаускис и другие очень хорошие игроки. Сейчас немного хуже у нас уровень, но все равно с нас просят те же результаты, которые давали они. Мы стараемся, мы бьемся, мы понимаем все прекрасно, что играем за страну, за честь, отдаем все силы, но не всегда все получается.

- Перед матчем с Украиной вы общались с детьми, посещали детскую больницу. Часто ли вы делаете такие "гуманитарные вылазки" в Литве и России?

- В Польше, например, мы очень часто ездили в школы, в детские сады, в детские лагеря, к работникам каких-то заводов. Много такого было. В России только в школы ездили, но очень редко. А вот чтобы именно как сейчас со сборной мы съездили к детям онкобольным, такое для меня впервые. Честно скажу, переполняли эмоции. В первых двух комнатах даже потрясывало. Тем более у меня сейчас есть ребенок, и ты осознаешь, насколько людям может быть тяжело, но ты смотришь на этих детей, их родителей, даешь детям подарок, а они тебе улыбаются в лицо. При этом там никто не плачет. В такие моменты ты понимаешь, что ты подарил какую-то нотку счастья им и тебе тоже становится легче. В общем даже не знаю, как это все правильно выразить словами. Честно, для меня это не то, чтобы больная тема, но тяжело мне про такое говорить. Но я рад, что съездил, посмотрел на это все, подарил детям внимание и какую-то нотку счастья.

- А какие у вас увлечения и хобби в свободное время? Может быть какие-то любимые семейные занятия или какие-то личные предпочтения. Как любите проводить свободное время и восстанавливать силы? (книги, фильмы, любимые исполнители)

- Если возьмем восстановление сил, то тут массажисты делают свое дело. Есть специальные лимфоштаны, витаминизация. Я думаю везде то же самое и ничего такого сверхъестественного у меня нет.

Как проводим время? Ну сейчас, когда родился сын, с женой практически все время с ним проводим. Только когда он спит, сами отдохнем немного. Когда я нахожусь в сборной, то мы в карты играем, общаемся, в компьютерные игры какие-то. В общем дурачимся, как маленькие дети. Тем более, у нас карантин и выходить особо никуда нельзя.

- Хотелось бы поговорить о нефутбольной стороне вашей жизни. Книги, фильмы, исполнители. Любите ли вы все это и какие ваши любимые авторы, группы, произведения?

- Я уж думал, в каком интервью мне это зададут (смеется). С книгами я сейчас не очень дружу. Мама когда-то в детстве заставляла. "Дети подземелья" точно прочитал, правда, рассказать сейчас ничего не смогу. "Гарри Поттера" тоже все части заставляла читать - если я прочитаю книгу, то что-нибудь мне покупала.

Из музыки слушаю практически все от попсы до шансона. Хорошие песни есть везде. И что еще вы говорили?

- Фильмы

- Фильмы тоже смотрю все. Ужастики только не люблю, ну и может быть романтику. Хотя жена очень любит и то, и другое. У нас с ней частые, кстати, баталии, что будем смотреть - она любит романтику и ужастики, а я про космос, про будущее или исторические фильмы. Поэтому нам очень тяжело найти фильм, который мы могли бы посмотреть вдвоем.

- Хотели бы чтобы ваш сын пошел по стопам отца?

- Честно говоря, не знаю даже. Понятно, что футбол мне доставляет очень много как позитивных, так и, сами понимаете, иногда и отрицательных эмоций. После проигрышей, когда тебя, выражусь слэнгом, "полощат" болельщики, руководство клуба, тренера, - это темная сторона футбола. Сколько стресса, сколько на тренировках ты сил отдаешь. Если кому-то кажется, что это легкая работа, то они очень сильно ошибаются. Поэтому, если у сына будет желание играть в футбол, то я ему никогда не скажу нет. Если он выберет какой-то другой путь, пожалуйста. Я думаю, заставлять я его точно не буду.

- В одном из интервью вы говорили, что вам очень нравится жить в Литве и вы нисколько не сожалеете о выборе в пользу литовского гражданства. Чем привлекает вас эта страна и связываете ли вы свое будущее и будущее своей семьи с ней?

- Как я уже говорил, мне здесь очень спокойно. Очень много родственников и друзей здесь. Никогда ничего плохого в свой адрес я здесь не слышал. Сам город - очень привлекательный, очень много красивых мест. Сами люди - очень добрые. Не знаю, мне здесь очень нравится и после завершения карьеры мы хотели бы остаться здесь. С женой мы уже общались на эту тему.

- Про российский чемпионат вы говорили, что хотели бы играть в "Локомотиве". Я, кстати, болею за него. Если вам поступит предложение играть за один из клубов литовского чемпионата, примите ли вы его? И какая команда из действующих для вас предпочтительнее?

- Начнем с "Локомотива". За них я просто болел с детства. Там играл мой любимый нападающий Дмитрий Сычев. Потом он ушел в "Марсель", но я все равно как-то переживал за "Локомотив". Поэтому да, есть детские мечты, а есть профессиональный футбол. Мне предложили играть за "Динамо", и я уже "динамовец". Но все равно какую-то симпатию я чувствую к "Локомотиву".

А что касается возвращения в Литву, то тут загадывать я никогда не люблю. Всякое может случиться и может придется возвращаться. В Литве много нормальных команд - и тот же "Жальгирис", и "Ритеряй", и "Судува", и "Атлантас". Просто я знаю, что передо мной не будет так, что вот выбор - в любую команду приезжай. Посмотрим, как будет.

- Какие цели ставите перед собой на ближайшие пару лет?

- Я такой человек, что я всегда пытаюсь выкладываться на 100% - на тренировках, на играх. Потому что я знаю, что это моя работа, и если ты будешь выполнять ее на 100%, то ты будешь расти как профессионал, как игрок. Сейчас у меня такая ситуация, что пришлось переехать в Оренбург. Некоторые люди может быть опустили бы руки, если бы такое с ними случилось, но я не такой человек. Я буду знать, что надо еще больше работать и доказывать самому себе, что я - хороший игрок. Буду работать на тренировках и хочу вырасти за этот год-два в еще более хорошего футболиста.