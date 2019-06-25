МВФ напомнил Литве о непроделанной работе: новые реформы и налоги укрепят государство

25 июня на пресс-конференции в Вильнюсе были представлены выводы МВФ для Литвы. Глава миссии фонда Грасия сказал журналистам, что экономика в Литве крепкая, а ее восстановление после экономического кризиса сбалансированное.
"Сегодня вы находитесь в лучшем положении и могли бы устоять перед возможными спадами в будущем", – сказал он.
Грасия указал, что вызовы, которые ждут Литву - это демографическая динамика, социальное неравенство и нищета. Он предложил больше внимания уделить повышению продуктивности и росту зарплат.
"Необходимы реформы в сфере здравоохранения и образования. Они должны дать равные возможности, а не содержать сеть неактивных учреждений", – заметил он.
Представитель МВФ также напомнил, что рекомендации для налоговой системы Литвы не меняются уже несколько лет.
"Слишком высокий подоходный налог с граждан и содровские налоги, вместо них могли бы ввести налог на имущество - недвижимость и загрязняющие окружающую среду автомобили", – сказал он.
Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что выводы МВФ на 100% совпадают с оценкой Министерства финансов.
"Мы можем порадоваться ответственной фискальной политикой, направлением налоговой и пенсионной реформы, развитием fintech. Однако нужны более решительные действия в плане продуктивности, реформе образования и здравоохранения", – сказал он.
Председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас сказал, что для него главная весть МВФ - это то, что Литва сегодня намного лучше подготовлена к возможному экономическому спаду, чем 10 лет назад.
"Наше мнение в вопросе замедления экономики и связанными с этим вызовами совпадает. Что было бы, если бы было – домашняя работа у нас будет всегда", – сказал он.
Эксперты МВФ также рекомендовали целенаправленно использовать социальные выплаты.
"Для снижения неравенства и нищеты социальные выплаты должны быть направлены на целевые группы, а такие универсальные средства, как, например, "детские" деньги, не должны побуждать не работать", – сказано в пресс-релизе Минфина.
DELFI напоминает, что в Литве на каждого ребенка платят 50 евро в месяц, если семья многодетная или ребенок недееспособен, то выплата составляет 70 евро. Власти хотят увеличить выплаты соответственно до 70 и 100 евро в месяц.
МВФ призывает Литву расширять налоговую базу, повышать доходы бюджета, соблюдать финансовую дисциплину, провести структурные реформы в сфере здравоохранения и образования.
Согласно прогнозам МВФ, в 2019 году рост ВВП в Литве составит 2,9%, а инфляция – 2,3%.
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