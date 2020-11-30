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В Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 674 белорусским гражданам, сообщило Министерство внутренних дел в понедельник.
МВД: в Литву по гуманитарным причинам разрешено прибыть 674 белорусам
© Itar-Tass / Scanpix

Из этих лиц 268 уже в Литве, 62 попросили убежище.

Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

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Это исключение применяется с 11 сентября. Для них обязательна самоизоляция для превенции распространения коронавируса.

"Мы видим, что как количество выдаваемых разрешений, так и число прибывающих не растут так быстро, как это было в самом начале", – отметила временный министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Она отмечает, что белорусы оперативно получают разрешения, однако потоки небольшие.

"Прибывшие граждане Беларуси могут быть в Литве, но также могут вернуться в свою страну, если сочтут, что это для них безопасно", – сказала министр.

Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.

Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов шенгенского соглашения.

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или Департаменту миграции.

После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища - статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве.

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