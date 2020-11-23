Из этих лиц 246 уже в Литве, 53 попросили убежище.
Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранцев в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.
Это исключение применяется с 11 сентября.
"Протесты в Беларуси не успокаиваются уже четыре месяца, все больше людей хотят прибыть в Литву и растет количество просящих убежище. Мы постоянно обеспечиваем слаженный процесс выдачи разрешений с тем, чтобы у людей не было препятствий прибыть туда, где они чувствуют себя в большей безопасности", – отметила временный министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.
Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов шенгенского соглашения.
Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или Департаменту миграции.
После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища - статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве.
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