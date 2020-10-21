"Число прибывающих постоянно меняется, сегодня мы предоставили разрешения для прибытия в Литву 507 белорусам. Протесты не утихают, люди решают покинуть Беларусь. Однако эти люди могут вернуться в свою страну, если им не грозит опасность", – цитируются в сообщении слова главы МВД Риты Тамашунене.
Из 507 лиц, которым указом министра выданы разрешения на прибытие в Литву по гуманитарным причинам, 139 граждан Беларуси уже в Литве, а 34 попросили убежища.
Такие разрешения выдаются министром внутренних дел в связи с особыми гуманитарными причинами, например, по причине сложившихся политических обстоятельств или прочих угроз. Такие разрешения выдаются пострадавшим от режима, репрессий и преследований гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.
Это правило начали применять с 11 августа.
Граждане Беларуси, стремящиеся прибыть в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обратиться в посольство Литвы в Беларуси с просьбой выдать шенгенскую визу и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные причины. Шенгенская виза позволяет прибывать на территории стран Шенгена в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в любой 180-днейвный период с даты первого прибытия на территорию стран-членов Шенгенской зоны.
Кроме того, граждане Беларуси, в случае, если они подвергаются преследованиями или возникает реальная угроза их безопасности и жизни, могут прибыть в Литву и подать прошение о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать прошение об убежище на пограничном контрольном пункте, Службе охраны государственной границе или Департаменту миграции.
После рассмотрения просьбы об убежище одной из форм предоставления убежища – статус беженца или дополнительная охрана, а также выдача разрешения на проживание в Литве.
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