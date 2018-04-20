Похожая ситуация и с временными видами на жительство в Литве - раньше по ним в среднем принималось в месяц около 1 тыс. решений, а в марте этого года принято более 2 тыс. решений.

Как объясняет МВД, эти изменения обусловлены предложенными министерством и реализованными совместно с ДМ мерами: перечнем утвержденных предприятий, переносом услуг в электронное пространство и увеличением штата в ДМ.

"Цифры лучше всего иллюстрируют ситуацию. Перечень утвержденных предприятий, принятые новые работники, перенос услуг в электронное пространство - это лишь некоторые решения, которые уже дают результаты: предоставление услуг ускорилось и стало качественнее", - сказал для пресс-релиза министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

МВД продолжает искать способы ускорения выдачи документов иностранцам. Министерство отмечает, что на этой неделе представило правительству проекты изменений к законодательным актам, связанным с реформой миграционных функций.

Согласно представленным ранее принципам реформирования миграционной системы, за вопросы гражданства, выдачи виз, документов удостоверения личности будет отвечать одно ведомство. В плане реформы предусматривается, что со следующего года в Вильнюсе будет действовать Департамент миграции с десятью территориальными подразделениями. Он объединит нынешний департамент с частью функций полиции и пограничников.

На фоне значительного роста иммиграции в Литве в адрес Департамента миграции звучат обвинения в том, что он не готов к изменениям. Глава департамента Эвелина Гудзинскайте отмечает недостаточность нынешних ресурсов для того, чтобы справляться с потоками.