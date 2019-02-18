Об операции по спасению животного на своей странице в фейсбуке рассказал один из ее участников - Дейвидас Грибас.
"Косуля попала в воду на охотничьих угодьях охотничьего кружка Vaškai. Мы везли животным в лес корм и заметили, что что-то мелькает в овраге. Остановились и увидели, что там – молодая косуля", – рассказал Грибас.
Мужчина поделился видео с читателями портала GRYNAS.lt.
Мужчинам удалось спасти животное, но казалось, что оно не очень ориентируется в пространстве. Мужчины предположили, что косуля либо ослабела, либо находится в одурманенном состоянии (такое возможно, если животные едят озимый рапс). В озимом рапсе есть токсические вещества, которые поражают печень животных. Нередко животные гибнут.
Отведавшие такого рапса животные не ориентируются в пространстве, ведут себя дружелюбно, подпускают к себе человека.
Спасенная косуля убежала в сторону леса.
Природа возвещает приход весны: появились первые цветы
Минувшие выходные порадовали жителей Литвы солнцем и...
Радары отключили, но их сменили непомеченные "сюрпризы" (3)
С середины февраля в Литве не работают радары, которые...
Мужчины в лесу спасли попавшую в беду косулю (2)
Мужчины, отправившиеся в лес Пасвальского района, чтобы...
Литва: суд сократил в три раза штраф за демонстрацию запрещенного российского телеканала (8)
Суд снизил до 50 000 евро штаф, которым была наказана...
Мошенники за якобы пропавшие посылки требовали тысячи евро (5)
Посылаешь простую посылку, а потом заявляешь, что...
TOP новостей
Радары отключили, но их сменили непомеченные "сюрпризы" (3)
С середины февраля в Литве не работают радары, которые...
Литва призвала партнеров по ЕС усилить борьбу с российской пропагандой (174)
Партнерам Вильнюса в Европейском Союзе следует...
Депутат Гражулис зарегистрировался кандидатом в президенты
18 февраля, в последний день регистрации, в Главизбирком...
Мошенники за якобы пропавшие посылки требовали тысячи евро (5)
Посылаешь простую посылку, а потом заявляешь, что...
Вальдемар Томашевский примет участие в президентских выборах (24)
Лидер Избирательной акции поляков Литвы -Союза...