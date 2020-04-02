Мужчину в Литве оштрафовали за слежку за бывшей женой

Согласно материалам дела, М.Й. в квартире бывшей супруги - в гостиной и ванной спрятал приборы аудио- и видеослежки, собирал информацию о ее личной жизни. Кроме того, он заинсталлировал в компьютер женщины программу для слежки.

Мужчина свою вину признал и сказал, что сделал это, чтобы защитить себя от лжи и расправы со стороны бывшей жены. Поскольку она неоднократно без повода вызывала полицию, мужчина хотел получить доказательства таких ее действий.

Суд признал частичную вину М.Й. Судьи отметили, что мужчина нарушил право супруги на личную жизнь.

Женщина сказала, что бывший муж спрятал также видеокамеры в ее сумочке и автомобиле. Однако на заседания суда женщина давал противоречивую информацию, путалась. Поскольку показания были неоднозначными, суд отметил, что в рамках презумпции невиновности спорные вопросы решаются в пользу обвиняемого. Поскольку не были получены неопровержимые доказательства совершения такого рода преступной деятельности, в этих эпизодах мужчину оправдали.

По другим эпизодам его признали виновным и назначили штраф в размере 6500 евро.