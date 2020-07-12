Мужчину с сильными болями выставили из Шяуляйской больницы: это аморально

Шяуляец Палюлёнис месяц назад перенес операцию по пересадке кожи. Ее ему сделали в Швейцарии. По словам мужчины, 8 июля ночью он почувствовал сильную боль, поэтому решил поехать в больницу.

© Asmeninis albumas

"Я поехал туда, сел и стал ждать врача. У меня взяли кровь на анализ, чтобы проверить, нет ли воспаления. Врач спросил, где именно у меня болит, я сказал, что болит нога и рука. Потом врач спросил меня, почему я обманываю его, я стал уверять, что не обманываю", – вспоминал события той ночи Палюлёнис. После этого ему сказали, что за услуги придется заплатить, на что пациент ответил, что у него нет проблем - он застрахован.

"Я так сказал, а мне велели убираться восвояси. Я спросил, как это? Я еле передвигался, но сказал, что уйду, если мне дадут документ, в котором будет написано, что меня выгнали из больницы", – сказал Палюлёнис.

© Asmeninis albumas

Он вызвал полицию, а вернувшись домой - скорую.

"Перед моим отъездом врач мне выписал справку, в которой указал, что я вел себя агрессивно и вызвал полицию. Полицейские поговорили с охраной больницы, которые подтвердили, что я вел себя спокойно. Я вернулся домой и вызвал скорую. Приехала скорая и предложила отвезти меня в Шяуляйскую больницу, но я сказал, что из-за того "монстра" не поеду, тогда мне сделали укол, и все", – рассказал Палюлёнис.

Однако такие действия врача его возмутили, поэтому он обратился не только в СМИ, но и в службу аккредитации, в Минздрав и собирается обратиться в суд.

"Мне звонил вице-министр, я это так не оставлю, обращусь в суд. Я считаю такое поведение врача аморальным", - сказал Палюлёнис.

Отдел Шяуляйской больницы по связям с общественностью указал, то инцидент произошел 8 июля 2020 г. около 00.30 ч. Медработник осмотрел пациента и взял кровь на анализ.

"Пациент жаловался на боль. Когда его попросили указать, где именно болит, он указал правую руку и/или ногу, потом сказал, что не может сказать, где именно он чувствует боль. Пациент сказал, что боли его мучают уже неделю. Когда у него спросили, почему он именно сейчас обратился к врачу, пациент стал вести себя агрессивно. Заявил, что ему не хотят оказывать помощь", – сказано в ответе Delfi.

Врач подтвердил, что пациент несколько раз звонил в полицию, жаловался, что ему якобы не хотят оказывать помощь.

"Когда я попытался снова с ним поговорить, он отказался. Я не смог завершить осмотр, поскольку без общения с пациентом это не возможно. На основе визуального осмотра и результатов анализа крови я пришел к выводу, что пациент в скорой помощи не нуждается", - сказал врач.