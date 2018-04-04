"Выходишь из государственного ведомства как "изнасилованный" – заставляют ждать почти час, требуют неадекватной платы, альтернативы нет. Сколько еще у нас в стране таких государств в государстве?" – писал читатель.

"Приходишь регистрировать участок, приходишь в Центр регистра. А потом выясняется, внешне современное здание, а внутри вырождения советского времени и новых времен.

Нажимаешь кнопку, получаешь талон и жди. Ждешь 30 минут, ждешь 40 минут. Ты всюду опаздываешь. Тогда ищешь правду. Спрашиваешь в информации, нормально ли столько ждать: "Да, нормально" и улыбаются. Позже пояснила, что все столько ждут, руководство знает проблему, ничего сделать нельзя. Тогда пошел к руководству. Заведующей и ее заместителей не было, темно, закрыто", – сказал он.

Паулюс был удивлен и словами работницы. "Я дождался своей очереди через 48 минут. Вокруг все злые, говорят на повышенных тонах.

Он спросил специалиста: "А нормально столько ждать?" В ответ: "А вы что думаете, что мы здесь картошку продают? Да, это нормально. Все ждут". На мгновенье я почувствовал себя как в советском магазине, когда тебя обругает продавец", – рассказал он.

Однако еще неприятнее себя почувствовал Паулюс, когда ему пришлось заплатить за регистрацию участка и за дополнительные услуги.

"Наконец, через 20 минут мне подали счет, увидев который, я остолбенел.

Как может регистрация земли стоить 56,22 евро? Регистрация сервитута – 5,79 евро. Если есть несколько участков, все увеличивается в разы. Еще приплюсовали мистическую регистрацию собственности физического лица на участок – 16,16 евро.

Отдельно взяли плату за регистрацию 2,9 евро, за заполнение документа – 0,29 евро. За документ – еще 1,45 евро. В итоге получается 100 евро за участок", – сказал он.

На его вопрос, почему такие цены, работница сказала: "Все сейчас дорого – посмотрите, сколько еда стоит в магазинах".

Пресс-секретарь Центра регистра Кристина Петрошене сказала DELFI, что сожалеет из-за очередей в центре.

"К сожалению, очереди появляются из-за большого потока клиентов, особенно в обеденное время. Чтобы избежать неудобств, клиенты могут подать заявления по эл. почте или по почте. Правда, если человек подает заявление по эл. почте, он должен подписывать электронной подписью", – предложила она.

Петронене обращает внимание, что все расценки предусмотрены постановлением правительства от 2014 года. По ее слова, стоимость регистрации зависит от рыночной стоимости имущества, в данном случае земельного участка.