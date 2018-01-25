Вильнюсец рассказал, что ему после болезни выписали лекарства на три месяца. Они стоили 80 евро. Мужчина хотел купить их по частям, поскольку сразу у него не было необходимой суммы, однако он не мог это сделать, поскольку существует установленный Минздравом порядок.

"Я пришел в аптеку, и мне не продали. У меня есть работа, доходы, но даже когда есть работа и доходы, ты не можешь чувствовать себя достойно, когда попадаешь в беду", - рассказал мужчина.

Он сказал, что решил говорить о существующей проблеме, поскольку с ней сталкиваются и другие люди.

"Оказывается, это всем уже надоело, эта проблема настолько велика, что, к примеру, родственники сбрасываются на лекарства близким-инвалидам, чтобы они могли выкупить назначенные лекарства, а потом им эти деньги возвращают, когда человек получает пенсию по инвалидности", - рассказал мужчина.

Он также заметил, что таким образом побуждают избыточное использование лекарств. Люди покупают их сразу в большом количестве.

Мужчина выяснил, что можно еще раз пойти к семейному врачу и тогда попросить его разделить выписанные лекарства на части.

"В моем случае это три месяца, если бы я подождал еще три месяца, я бы попал. (…) Тогда можно купить одну упаковку, а как только таблетки кончаются, сразу вписывают время, когда купить следующую упаковку, но если ты в течение 5 дней не выкупишь, весь рецепт аннулируют. Если человек болен, не ориентируется, не успел в течение пяти дней или у тебя в это время не было денег - ведь мы не богачи, всякое бывает – тогда все", - возмущался вильнюсец.

Он вспомнил, что в аптеке, когда он сказал, что ему нужна лишь одна упаковка, ответили - без проблем, заплатите всю сумму и берите ее.

"Это дикий капитализм, грубый бизнес", - возмущался мужчина.

Минздрав указал, что сейчас существует возможность покупать лекарства частями, если врач в рецепте указал, что это можно делать.

Контролер равных возможностей Агнета Скарджювене сказала, что врач не должен анализировать цены на лекарства. "Если врач будет требовать указать информацию, которая не связана со здоровьем пациента, он может нарушить требования профессиональной этики, унизить пациента. Если бы порядок упростили, то у людей с небольшим достатком появилась бы возможность планировать свои расходы и лечиться", – сказала она, заметив, что просит Минздрав изменить порядок так, чтобы люди могли покупать лекарства частями, даже если врач не сделал соответствующую пометку в рецепте.

Вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене сказала BNS, что Минздрав будет решать, как изменить порядок, чтобы он был более благоприятным для пациентов. Но, по ее словам, важно также обеспечить, чтобы либерализация не стала поводом для злоупотребления со стороны пациентов, чтобы они не покупали слишком много лекарств.

"Порядок должен быть рациональным, чтобы обеспечивать логичную пропорциональность выдачи лекарств, тогда деньги пациентов и лекарства не будут расходовать почем зря", – сказала вице-министр.