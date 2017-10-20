Очевидцы, наблюдавшие, как по паневежским улицам Вайваду, Сенамесчё, Клайпедос едет Volkswagen Passat с теленком в багажнике, сфотографировали эту картину и разместили снимки в интернете.
Защитники прав животных пришли в ужас от таких действий водителя. Представители ПУ Tušti narvai обратились в Государственную продовольственно-ветеринарную службу.
По словам представителей Tušti narvai, вне всякого сомнения это издевательство над животным. Инспекторы ГПВС нашли водителя, но для этого им пришлось поработать детективами.
По словам Паневежского отдела ГСПВ Вальдемараса Контаутаса сначала опросили работников всех скотобоен в окрестностях Паневежиса.
Потом инспекторам удалось по биркам на ушах теленка выяснить, что Паневежская сельскохозяйственная компания продала его одному местному фермеру. У фермера не было машины для перевозки теленка, вот он и попросил соседа помочь ему в этом деле. Мужчины поместили теленка в багажник, даже не задумываясь о том, какое внимание привлечет выглядывающий из багажника теленок.
По словам Контаутаса, теленок не пострадал, он чувствует себя хорошо. Несмотря на это водителя вызвали для выяснения ситуации в ГСПВ. Ему будет назначено административное взыскание. Поскольку он попался на нарушении в первый раз, ему грозит лишь предупреждение.
Контаутас признал, что такой случай первый за время его службы. "Не новость, что в багажниках возят поросят. Но лишь в интернете довелось видеть как в России на легковом автомобиле везли корову", – сказал в интервью Sekundė Контаутас.
Мужчине административное взыскание за перевозку теленка в легковом автомобиле (4)
Житель Паневежского района, который согласился помочь...
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