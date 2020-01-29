В редакцию DELFI обратился клайпедчанин Хенрикас (настоящее имя редакции известно). Он рассказал, что столкнулся с несправедливостью, когда оформил автомобиль своей сожительницы на имя их общего ребенка.

"Жена живет в Шотландии, хорошо зарабатывает, она там декларировала место жительства. Раз в месяц она приезжает домой. Чтобы не арендовать автомобиль на это время, мы решили его купить", – рассказал Хенрикас.

На сайте государственной компании Regitrа сказано, что человек, который не декларировал место жительства в Литве, на свое имя может зарегистрировать автомобиль лишь временно - на 6 месяцев.

Поэтому Хенрикас решил зарегистрировать автомобиль на имя несовершеннолетнего сына. Он не смог объяснить, почему не регистрировал Mercedes за 2400 евро на свое имя. "Мы так решили", – сказал он.

Он сказал, что не подумал о том, что придется дорого платить за страховку.

"Говорят: 1300 евро в год. У меня глаза на лоб. Мы выяснили, что можно на месяц сделать страховку, а потом переписать автомобиль", – рассказал Хенрикас.

Однако перерегистрация оказалась непростым делом. Мужчине с первого раза не удалось получить разрешение суда, поэтому он не продлил страховку.

"Я перестал оформлять страховку, пошли штрафы, за 3 месяца накопилось 100 евро, стали присылать письма в школу", – рассказал мужчина.

Представитель Клайпедской мэрии Аушра Лукаускене сказала DELFI, что в прошлом году Klaipėdos keleivinis transportas выдала несовершеннолетнему сыну Хенрикаса разрешение на бесплатную парковку на два года.

"Однако через 2,5 месяца это разрешение отозвали, поскольку Regitrа информировала, что этому автомобилю запрещено участвовать в движении. Причины не указаны", - рассказала Лукаускене.

Причина известна самому Хенрикасу - автомобиль не застрахован. Он хотел переписать авто на свое имя, но сделать это не удалось.

Старший специалист Государственной службы по защите прав детей и усыновлению Грета Блютайте сказала, что в таком случае разрешение на продажу или перерегистрацию имущества выдает суд.

"Суд может не выдать разрешение, если родители не доказали, что в результате таких действий ребенок не пострадает, не лишится имущества, что средства попадут на счет ребенка и т.д.", - сказала Блютайте.

Эту информацию подтвердил и специалист Regitrа Андрюс Качалинас.

Лукаускене заметила, что с ноября 2018 по 1 октября 2019 года контролеры Klaipėdos keleivinio transportаs зафиксировали 24 случая, когда за автомобиль ребенка не заплатили положенный сбор за парковку.

"Отца предупредили, если он не позаботится об автомобиле, то его ждет административная ответственность", – сказала Лукаускене, заметив, что неиспользуемый автомобиль должны убрать со двора.

Мужчине грозит штраф 70-140 евро за первое нарушение, от 140 до 300 за повторние, а позже грозит конфискация транспортного средства.

DELFI интересовался, почему человек должен быть прописан в Литве, чтобы зарегистрировать автомобиль на свое имя. Специалист Regitrа Эмилия Брадаускене сказала, что человек, который отвечает за транспортное средство, должен быть доступен, с ним должна быть связь.

Она также объяснила, что не ограничен возраст возможных владельцев транспортных средств: "Сейчас возрастных ограничений нет. Однако практика показывает, что в очень редких случаях владельцами автомобилей становятся несовершеннолетние".

Директор Литовской ассоциации страховщиков Андрюс Романовскис пояснил, почему страховка автомобиля, который принадлежит ребенку, так дорого стоит.

"На практике бывают такие случаи, когда несовершеннолетний бывает владельцем транспортного средства. Обычно такое бывает, когда ребенок наследует имущество. Обязательное страхование оформляется на имя владельца", – сказал он, заметив, что владелец и есть точка отсчета риска.

"Если речь идет о несовершеннолетнем, то у него нет прав на вождение, а транспортное средство есть, у страховщиков нет возможности оценивать снижающие риск обстоятельства, в первую очередь – опыт вождения и дисциплину. Страховщик понимает, что на деле, автомобилем кто-то управлять будет, поэтому риск оценить сложно.

Наконец, такие владельцы (например, 15 или 16 лет) de facto могут управлять автомобилем, несмотря на отсутствие прав, и совершить ДТП, за последствия которого должен платить страховщик. Поэтому такие владельцы оцениваются как рискованные и устанавливается высокая плата.

На практике страховщики просят опекунов таких владельцев связаться с ними, предоставить информацию о том, кто будет управлять автомобилем, тогда оценят риск фактического водителя", – сказал он.