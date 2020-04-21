aA
Член Союза стрелков Габриэлюс Э. Клименка в фейсбуке поделился своими рассуждениями о том, почему карантин в Литве еще долго будет длиться. Его очень удивило поведение пожилых пассажирок автобуса, когда они увидели у него в руках фотоаппарат – их реакция заставила поделиться наблюдениями о том, как в Литве носят маски.
Мужчина удивлен поведением пожилых женщин: так карантин будет длиться еще долго
© DELFI skaitytojas

По его словам, можно выделить особенности ношения масок в Литве, но эти способы скорее вредят, чем приносят пользу.

"Меня часто спрашивают, сколько будет длиться карантин? Сейчас я буду отвечать - долго, ну, по крайней мере, пока будет продолжаться такое, что мы видим на снимке.

Итак, я вхожу в автобус и вижу такую картину. Три женщины сидят без масок. Я достал фотоаппарат, и вдруг одна справа "надела маску". Мда, думаю, карантин будет длиться долго, ведь многие носят маски именно так.

Статьи по теме:
Эпидемиолог: пока неизвестно, когда можно будет без опаски навестить пожилых родственников  (5)
Прогноз ученых в связи с коронавирусом в Литве: может быть зафиксирован новый скачок  (13)

Как чаще всего надевают маски:

I. Закрывают рот (ну, может у человека насморк, но что он тогда делает в общественном месте?)

II. Придерживают подбородок (раньше так подвязывали челюсти покойнику)

III. Надевают лишь бы как и абы что (вчера видел женщину в респираторе, который был надет хитрым способом: губы с двух сторон не прикрыты, респиратор закрывает нос и центральную часть губ)

IV. Прикрываются шарфом (и ничего такого, что шарф этот сползает, куда хочет)

V. Маска есть (в кармане)

VI. G5 (маски распространяют радиацию... ну, вы поняли о чем я)

Превентивные меры не работают, действует лишь одна: ты входишь в автобус.

Стараешься изображать больного, щупаешь лоб, как будто у тебя температура, покашливаешь. Тут прикрывающие рот и придерживающие челюсть вспоминают, что у них есть маски. И тут же те, что с шарфом, заматывают им нос и рот, к ним подключается и G5.

Друзья, не бойтесь напоминать окружающим, что ношение масок обязательно. Желаю, чтобы в просвещении людей было достаточно здорового покашливания", – писал он в фейсбуке.

Delfi напоминает, что, по действующим в стране правилам, жители Литвы обязаны носить маски или иным способом прикрывать нос и рот, носить перчатки. За появление в общественном месте с неприкрытым носом и ртом грозит штраф.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве установлен у 220 медиков, 51 - выздоровели

По данным на понедельник, в Литве коронавирус...

В 2020 году иностранцы не смогут отдохнуть в Испании (3)

Летний туристический сезон 2020 года сорван из-за...

В больницах Литвы находится 147 пациентов с коронавирусом, 17 из них – в реанимации на ИВЛ

С COVID-19 в больницах Литвы находится 147 пациентов, 17 из...

Министр здравоохранения Литвы предложит правительству продлить карантин ситуация в клайпедском хосписе скандальная (141)

20 апреля на пресс-конференции министр здравоохранения...

TOP новостей

За сутки в Литве установили 22 новых случая коронавируса (7)

По данным на 7.00 ч. 21 апреля в понедельник в Литве...

Депутатам парламента Литвы - респираторы и перчатки, их помощникам одна одноразовая маска на три недели (11)

31 марта, когда депутаты парламента Литвы собрались на...

Мужчина удивлен поведением пожилых женщин: так карантин будет длиться еще долго (12)

Член Союза стрелков Габриэлюс Э. Клименка в фейсбуке...

Министр здравоохранения Литвы предложит правительству продлить карантин ситуация в клайпедском хосписе скандальная (141)

20 апреля на пресс-конференции министр здравоохранения...

Беларусь: Пасха, не омраченная данными о заболевших Covid-19. Провал попытки вернуть школьников за парты (12)

Министерство здравоохранения рекомендует, но все...

|Maža didelių žinių kaina