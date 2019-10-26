Ромуальдас после работы пошел в поликлинику, чтобы сделать прививку и был неприятно удивлен. Он заплатил за прививку в кассе, но его не приняли, сказав, что сначала его должен осмотреть врач, без направления врача прививку медсестра делать отказалась. Ромуальдас был удивлен, поскольку в прошлом году достаточно было заплатить за вакцину и идти в процедурный, где делали прививку.

По его словам, у его семейного врача много пациентов, поэтому талоны к ней есть только на середину декабря, когда эпидемия гриппа будет в разгаре.

"Так как же делать прививку?" - удивился мужчина.

Он считает, что в таких случаях врачи должны принимать без талонов, но ведь у них и без того много пациентов. Сам Ромуальдас работает в Клайпеде, а живет в Паневежисе. Времени на поиски других поликлиник у него немного, но он планирует искать место, где можно сделать прививку, чтобы не ждать два месяца.

Директор Паневежской поликлиники Каролис Валантинас сказал, что произошло недоразумение. По его словам, сейчас такой порядок, что осмотр перед вакцинацией необходим. Это указано в приказе главы Минздрава.

В Паневежской поликлинике есть процедурный, в котором работает врач, осматривающая пациентов перед вакцинацией, поэтому к семейному врачу идти не надо. Важно лишь знать его время работы - один день он работает утром, а другой - вечером. Возможно, в день, когда Ромуальдас пришел в поликлинику, врач работала с утра.

По словам директора, действует как справка от семейного врача, так и освидетельствование врача, работающего в процедурном кабинете. Такая справка действует непродолжительное время.

Валантинас сказал, что это хороший порядок, ведь иногда приходят больные люди, которым нельзя делать прививки.

Сейчас, по словам врача, жители Паневежиса активно делают прививки от гриппа.

"На прошлой неделе бесплатно привили 800 человек. Сейчас ждем следующую партию вакцины", – сказал врач.

Он сказал, что платных вакцин тоже осталось немного (для пациентов поликлиники такая вакцина стоит 15 евро, для лиц, не являющихся пациентами - 19 евро). Вакцины должны привезти на следующей неделе.

В 2018–2019 гг гриппом в Литве болели 49 677 человек, 26 скончались от осложнений.

По данным Больничной кассы, в 2019–2020 гг. на деньги государства закупили больше 144 000 доз (в 2018–2019 гг. больше 131 000). В прошло году бесплатно прививки сделали 127 708 жителей.