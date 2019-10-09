Мужчина рассказал об обмане: продавец машины неверно указал и сумму и фамилию

Он рассказал, что долго искал автомобиль, поэтому часто ездил смотреть разные модели. Последняя встреча была с продавцом автомобиля Peugeot. По словам читателя DELFI, как и другие торговцы, этот торопил его с ответом, уверял, что спешит к другим покупателям, что у него нет времени.
Юстас сказал, что торговец казался достаточно надежным, рассказал о недостатках автомобиля. Юстаса не насторожили и слова о том, что утерян техпаспорт автомобиля.
"Торговец все время торопил меня, говорил, что ему надо ехать. Когда я сказал, что беру, он вызвался сам заполнить документы о купле-продаже. Я согласился", – сказал Юстас.
После заполнения документов продавец стал торопиться еще больше. Говорил, что надо уже рассчитаться и подписать договор, времени у него уже совсем не осталось. После всех формальностей продавец уехал. Только после его отъезда Юстас обнаружил, что в договоре сумма указана 150 евро. Он тут же позвонил продавцу, тот сказал, что договор - как чек. Он дал понять, что на другую сумму он не согласен и предложил встретиться через 3 часа, если есть какие-то вопросы.
Вернувшись домой, Юстас заметил и другие несоответствия. Фамилия владельца в документах на регистрацию не совпадало с именем в документе о купле-продаже. Тут Юстас решил проверить срок действия техосмотра, в Regitrа он узнал, что техосмотра нет, а сам автомобиль снят с учета.
Читатель DELFI сказал, что пытался договориться с продавцом, вернуть деньги и отдать ему автомобиль, но сделать этого не смог. Тогда Юстас обратился в полицию.
Представитель Regitrа Эмилия Бардаускене сказала, что не попасть в такую ситуацию можно, если собрать всю необходимую информацию перед оформлением документов.
В базе данных можно узнать, не арестован ли автомобиль, не заложен ли, действует ли техосмотр и т.д. Если автомобиль в Литве не эксплуатировался в полиции можно узнать не был ли он угнан.
Она сказала, что документ о купле-продаже - важный документ, гарант интересов продавца и покупателя. Он может стать главным доказательством в суде. Все данные в нем должны быть точными.
Бардаускене сказала, что нередко торговцы просят указать более низкую цену. Она заметила, что человек, соглашающийся на обман, во-первых, участвует в сокрытии налогов, а во-вторых, рискует остаться без денег в случае, если захочет по объективной причине вернуть их, например, через суд.
Представитель Regitrа сказала, что при заполнении документа важно указать, что деньги получены.
"Если вы платите по интернету, то у вас есть неоспоримое свидетельство оплаты. Если вы платите наличными или частями, обязательно зафиксируйте это письменно. Прямо в документе о купле-продаже, поставьте подписи - дал/принял", – сказала Бардаускене.
Доказательством может служить и объявление о продаже, поэтому его следует сохранить. Если выяснится, что продавец скрыл важную информацию, такое объявление может помочь в суде.
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