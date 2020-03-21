Мужчина просил о помощи - хотел получить место для изоляции, но был закрыт на замок

"Я вернулся в четверг на пароме из Засница, с другими коллегами. В Риге нас проверили. Никаких симптомов у меня нет, я чувствую себя хорошо. Но у меня были контакты на пароме, я не хотел рисковать здоровьем мамы, знал, что муниципалитет должен предоставить помещение. Позвонил в муниципалитет, приехал, меня ждали. Мне сказали - почитай документы. Я вошел, а меня закрыли на ключ", – рассказал Эдвинас-Йонас Каминскас.

"Я заперт. На каком основании? Так решила глава центра или кто-то другой? Я с такими правилами не согласен, поэтому не подписал их. Поскольку я их не подписал, я сказал, что могу изолировать себя дома, но они меня не выпускают. Говорят, у тебя подозревают коронавирус, ты опасен для окружающих. Мы тебя закроем на 14 дней", – рассказал мужчина, заметив, что конфликт начался после того, как он захотел выйти покурить.

"Еда ужасная. Я каши не ем. Какое-то мясо принесли, не знаю, наверное в больнице или в тюрьме лучше кормят", – возмущался Каминскас. Он требовал, чтобы его проверили на коронавирус, но никто этого делать не собирался.

Пресс-секретарь главы МВД Божена Заборовска-Зданович интересовалась этой ситуацией и потом сказала Delfi, что, по словам работников центра соцпомощи, мужчина вел себя агрессивно.

По словам Заборовской-Зданович, обычно это помещение не закрывают, человек может там находиться, но если человек конфликтует, то для обеспечения безопасности работники могут принять другое решение - закрыть и вызвать полицию.

"С ним, как мне объяснили, была такая ситуация, что он захотел покурить. Сработал человеческий фактор, люди не договорились между собой. (…) Может, женщины испугались", – сказала Заборовска-Зданович.

Пресс-секретарь главы Минздрава Лина Бушинскайте рассказала о существующем порядке: "Он такой: если человеку негде изолировать себя, мэрия должна позаботиться о таком месте, помочь человеку. Например, семья из 5 человек живет в одной квартире, а мать вернулась из командировки, (...) в таком случае она не должна ехать домой. Ей надо обратиться в муниципалитет, там ей окажут помощь".

Советник мэра Паланги Юргита Ванаге отметила, что инкубационный период COVID-19 составляет до 14 дней.

"Во время самоизоляции запрещено покидать помещение", - сказала она.

Ванаге заметила, что мужчина, о котором идет речь, приехал в предоставленное ему помещение 20 марта, в 6 ч. Он указал, что не хочет ехать домой, так как живет не один, один из членов семьи - тяжело больной.

"Человека поместили в специальное помещение, попросили ознакомиться с правилами и ответственностью и попросили их подписать, но он этого не сделал, стал высказывать претензии, потом стал говорить, что хочет выйти покурить. Персонал не согласился его выпустить, тогда он стал возмущаться, пришлось связаться с полицией. Полицейские пытались говорить с ним по телефону, но тщетно, он бросил трубку", - сказала Ванаге.

По ее словам, с мужчиной говорил психолог и полиция, искали выход из создавшегося положения.

"Сейчас проблему решили – его увезли домой. Условия проверили, выяснилось, что они подходят для самоизоляции – есть отдельное помещение, с отдельным входом и санузлом", - сказала Ванаге.