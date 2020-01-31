Директор Linksmosios pėdutės Симона Шакините сказала, что они не спешат давать животным пожертвованное мясо, сначала его оценивают ветеринары.

"Мясо нам приносят очень редко, поэтому мы не спешим давать его животным, сначала передаем ветеринарам. Вчера ветеринар вскрыл пакет, все пришли в ужас от увиденного", – сказала Шакините.

Она сказала, что начато расследование по факту жестокого обращения с животными.

"Мы надеемся, что подозреваемого найдут и накажут", – заметила она.

Работники приюта передали DELFI фотографии, однако из-за их шокирующего характера портал решил их не публиковать.

Адвокат сообщества Constat Донатас Петраускас сказал, что сейчас готовят заявление в полицию, передадут все объективные доказательства, связанные с жестоким обращением с животными. Если докажут, что человек убил доставленных в приют животных, то ему грозит уголовная ответственность.

Представитель организации "Инициативы в сфере благосостояния животных" Камиле Сакалаускайте заметила, что в последнее время в Литве участились случаи жестокого обращения с животными.

"Несмотря на то, что такие жестокие случаи происходят редко, в последнее время в Литве растет количество случаев жестокого обращения с животными. Умом такое понять невозможно, что должен чувствовать человек, сдирающий шкуру с собаки или другого животного, а потом – доставляющего останки в приют для собак", – поражена Сакалаускайте.